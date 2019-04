Sale a la luz un vídeo de Trump con comentarios obscenos y machistas: "Cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo"

Es la nueva sorpresa de octubre: En una conversación fuera de cámara Trump habla de cómo intentó acostarse con una mujer casada, fue en 2005 antes de participar en un programe de televisión: "Ahora tiene unas enormes tetas falsas. Ha cambiado totalmente de aspecto".

Ve a la mujer que le acompañará al plató, igual la besa comenta, dice que eso es lo que hace con las guapas, directamente las besa, sin preguntar: "Cuando eres una estrella te dejan hacerlo. Puedes hacerles de todo. Agarrarlas del coño. Puedes hacer lo que quieras".

Tras la polémica generada ha pedido disculpas: "Nunca he dicho que fuera perfecto, ni pretendido ser quien no soy. He dicho y hecho cosas de las que me arrepiento y las palabras contenidas en este vídeo de hace más de una década hecho público hoy, son una de ellas. Lo dije, estuvo mal, y pido perdón".

Añade que el vídeo no es más que una distracción y que Bill Clinton ha abusado de mujeres. La candidata demócrata ha dicho en twitter que los estadounidenses no pueden permitir que Trump sea presidente y pide a las mujeres que vayan a votar para impedirlo.

Las críticas llegan también desde las propias filas republicanas. Dos senadores le piden que dimita y varios miembros del partido le han retirado su apoyo: "No puedo seguir apoyando a Trump como presidente. Simplemente, no puedo".

El también republicano Paul Ryan , presidente de la Cámara de Representantes, dice estar asqueado y ha cancelado un acto junto al candidato previsto para Wisconsin. Una bomba estalla a sólo dos días del segundo debate con Hillary Clinton.