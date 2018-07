Cada uno de los 58.234 habitantes de Linares juega al mismo número de la Lotería desde hace 24 años

Si el número 73.608 resulta agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, cada uno de los 58.234 habitantes censados en Linares, en Jaén, recibirán 300 euros, una cantidad pequeña, pero nada despreciable a la hora de pasar las fiestas que se acercan en un municipio de los más castigados por el paro en España con cifras que rondan el 40% de personas desempleadas.

Se trata de una iniciativa que cumple este año su 24 aniversario y en la que colaboran la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías y el propio Ayuntamiento de Linares, que son los que sufragan los 900 euros traducidos a 44 décimos para que cada linarense juegue 0,015 euros.

Fue en el año 1994 cuando se originó el conflicto de Santana Motor por la marcha de la firma japonesa Suzuki, cuando se impulsó esta iniciativa con el fin de llevar la alegría a una ciudad que más de dos décadas después no consigue dejar atrás el drama del paro.

La presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares, Mari Provi Hurtado, ha indicado que el objetivo sigue siendo el mismo que en 1994 y no es otro que "darle una ilusión a todos los linarenses", algo que en 24 años consecutivos que llevan haciéndolo no ha pasado, pero "no por eso perdemos la esperanza de que este año sea el bueno y Linares se convierta en una fiesta el próximo 22 de diciembre".

Por el momento, lo máximo que se ha conseguido en sorteos anteriores ha sido el reintegro de lo jugado. En ese caso, Ayuntamiento y Agrupación de Hermandades y Cofradías deciden a qué obra social va destinada "lo mucho o poco" que recibamos.

Y es que, tal y como señala la presidenta, sólo se repartiría el premio en el caso de ser agraciados con el primero. El resto de premios iría destinado a obras sociales. De esta forma, los linarenses tienen "un motivo más de ilusión" para afrontar estas fiestas.

"Sabemos que es muy poco si toca el gordo, pero en una familia de tres y cuatro miembros supone una cantidad con la que darse alguna que otra alegría", ha señalado la presidenta.

La suerte está echada, ahora sólo queda cruzar los dedos, encomendarse a todos los santos de Linares y estar pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre. Si no toca, la próxima cita será ya para las navidades de 2018 porque, como dice Mari Provi Hurtado, "la esperanza es lo último que se pierde".