Vicente, compañero de laSexta y agraciado con El Gordo: "Mis padres se lo merecen"

Vicente, como productor de Más Vale Tarde, tenía un día loco por la lotería, pero no sabía cuanto. No tenía ni idea de que en el punto de directo hoy iba a estar él, y no velando porque todo salga bien, como de costumbre, sino como entrevistado del jefe.

El Gordo había tocado al lado de su casa y el teléfono ha sonado cuando tenía que sonar. Al otro lado estaba su madre. "Estaba llorando como una magdalena, pero es que es la que más se lo merece", afirma nuestro compañero Vicente.

Ahora, a esta familia madrileña, que tiene una papelería y lleva años vendiendo lotería, le ha tocado al fin la china.

A Vicente ahora le salen amigos íntimos en cada esquina de la redacción y le llueven los besos y los abrazos. Ya hay, incluso, quien le pide que comparta un pellizquito.

Hoy, por aclamación general y unánime, Vicente se marcha a su casa para celebrar por él y por todos nosotros. En laSexta Noticias hemos comprobado que la magia existe, aunque suene cursi, y estaba sólo a unas mesas de distancia.