Junts y Convergents acuerdan concurrir unidos en 58 municipios en las elecciones de 2027

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo.

¿Por qué es importante? El acuerdo podría ampliarse a otros municipios, si así lo deciden ambas formaciones y responde a la "voluntad de sumar esfuerzos y reforzar el espacio político de centralidad con el objetivo de recuperar el liderazgo municipalista" en Cataluña.

Junts y Convergents han acordado presentarse juntos en 58 municipios catalanes para las elecciones municipales de 2027. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exconseller Germà Gordó firmaron el acuerdo, que podría extenderse a más municipios si ambas formaciones lo deciden. Este pacto busca sumar esfuerzos y reforzar el espacio político central para recuperar el liderazgo municipalista en Cataluña. Además, están abiertos a incorporar otras fuerzas políticas para ampliar apoyos. Convergents, fundado en 2017, es una fuerza extraparlamentaria con representación local. Junts también ha firmado un acuerdo similar con Impulsem Penedès.

Junts y Convergents —fuerza política surgida de la desintegración de la antigua Convergència y liderada por el exconseller de Justicia Germà Gordó— han acordado concurrir conjuntamente en 58 municipios catalanes en las elecciones municipales de 2027.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el propio Gordó han firmado un acuerdo para formar candidaturas conjuntas en un total de 58 municipios catalanes, según ha explicado Convergents en un comunicado y ha informado EFE.

El acuerdo podría ampliarse a otros municipios, si así lo deciden ambas formaciones y responde a la "voluntad de sumar esfuerzos y reforzar el espacio político de centralidad con el objetivo de recuperar el liderazgo municipalista" en Cataluña, añade el comunicado. Ambas formaciones abren la puerta a incorporar a otras fuerzas políticas al proyecto, con "voluntad de ampliar apoyos y consolidar una propuesta sólida".

Convergents, formación nacida en 2017 con el objetivo de aglutinar a los sectores moderados de la antigua Convergència, es una fuerza extraparlamentaria que en esta legislatura cuenta con dos alcaldías, un conseller comarcal y 24 concejales municipales en Cataluña.

La semana pasada, Junts ya firmó con Impulsem Penedès un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones municipales de 2027, con lo que reeditan la alianza que cerraron para los comicios de 2023.

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