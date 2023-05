El PSOE ganaría las elecciones municipales del 28 de mayo con el 30,2% de los votos en el total nacional, muy seguido del PP, con el 27,9%. Así se desprende de la encuesta 'flash' publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que a seis días de la celebración de los comicios marca una diferencia de 2,3 puntos entre socialistas y populares. En esta línea, según los datos arrojados por este barómetro de mayo, la candidatura de Podemos, IU, En Comú Podem, Elkarrekin o En Común Podemos, entre otros, obtendría un 8% en estimación de voto, mismo resultado que Vox.

El siguiente en el ránking del CIS es Esquerra Republicana, que recibe un 2,5% en estimación de voto, seguido de Más País (2%), y Ciudadanos, que cae con contundencia, también hasta el 2%; después, Compromís (1,7%), PNV (1,5%), JxCAT (1,4%) y EH Bildu (1,2%). En términos comparativos con los resultados de los últimos comicios municipales, que tuvieron lugar en 2019, los socialistas prácticamente se mantendrían (en los últimos comicios consiguió un 29,3%) mientras el que el PP crecería más de un 5% en intención de voto (en 2019, logró el 22,6% de los votos). Y en este aspecto, también crece con fuerza Vox (que pasa del 3,6% al 8%) frente al descalabro de Ciudadanos (del 8,7% al 2%).

Si se comparan estos nuevos resultados con los expuestos por el CIS en su sondeo del 11 de mayo, se destaca que el PSOE ha perdido un punto y medio (del 31,7% al 30,2%), mientras que el PP ha ganado seis décimas (del 27,3% al 27,9%). Asimismo, mejoran las expectativas para Vox, que pasa del 6,8% de la última encuesta al 8% ya mencionado, y se mantienen las de Unidas Podemos, que venía de registrar un 7,9% en el anterior sondeo. Cabe destacar de la información que aporta el barómetro que un 17,6% de los encuestados no sabe a quién votará el próximo 28 de mayo, una cifra que puede ser decisiva en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla.

Tras conocer estos datos, el experto en ciencias políticas Lluis Orriols ha considerado en primera instancia que esta encuesta "da para poco porque trata unas elecciones municipales a nivel nacional, y si se quiere una representación más exacta por municipios sería necesaria una representación mucho más amplia". No obstante, sí ha sacado conclusiones concretas sobre los resultados del CIS: "El PSOE no consigue movilizar a su electorado. Y aumentan, no de forma muy destacable, las fugas del Partido Socialista al Partido Popular. Este CIS nos da una fotografía de que esta primera semana de campaña no ha servido para movilizar a los votantes socialistas".

"En el caso del Partido Popular, sí que vemos una fuerte movilización, con menos indecisos, aumentando las tasas de lealtad hacia el partido de forma más notoria", ha incluido Orriols en su análisis, quien cree por tanto que "la fotografía de esta primera semana de campaña es favorable para el Partido Popular, que ha sido más capaz de movilizar a los indecisos y de aumentar el porcentaje de votantes fieles, mientras que al Partido Socialista le ha quedado más cortocircuitada estos primeros días de campaña".