"España es más que un debate entre dos hombres". Así de tajante se ha expresado Yolanda Díaz sobre la propuesta que ha lanzado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha invitado a celebrar hasta seis 'cara a cara', uno "cada semana", hasta el 23 de julio, fecha en la que se celebran las elecciones generales en España. Para la vicepresidenta, ministra y candidata a la Moncloa con Sumar, "las mujeres y hombres de nuestro país quieren un poquito más".

Díaz ha insistido en esta tesis destacando que "España no se reúne en una foto entre Feijoo y Sánchez". Asimismo, ha denunciado que "eso no es nuestro país", sino "una España pequeñita", "una parte" de la misma pero que "no llega". Al contrario, según ha asegurado, de lo que apunta la sociedad: "Miramos a una España amplia, diversa. Que no se reduce a un debate entre dos hombres". Y ahí entra su partido: "Dialogar es la marcha de Sumar. La pluralidad".

"No se trata de ganar o perder. Se trata de avanzar entre pluralidad. Solo con pluralidad habrá gobierno de coalición", ha subrayado la vicepresidenta y titular de la cartera de Trabajo, reiterando que "el bipartidismo es el pasado" frente a una España cuya sociedad es "madura y diversa". Y ha añadido: "Solo con esto haríamos lo suficiente para ganar el país". Díaz ha aprovechado su intervención para enviar nuevos mensajes de unidad a esa izquierda a la izquierda del PSOE: "Hay que dar serenidad y sosiego, se necesita calma".

"Sumar no es solo un acuerdo entre partidos. Es un acuerdo que mira al futuro. El resto de cosas no son importantes", ha sentenciado Díaz, en un nuevo intento de acercar posturas con un Podemos con el que aún no se ha alcanzado el acuerdo para formar ese frente amplio de izquierdas. En un tono más ameno sí ha celebrado la incorporación de Pablo Bustinduy al proyecto de Sumar de cara a ganar las elecciones del 23J.

Sobre el que fuera responsable de política internacional de Podemos la vicepresidenta ha asegurado que su plataforma tiene la "suerte de incorporar a una de las mentes más brillantes". A él se ha dirigido directamente en la misma intervención para agradecerle su acción. "Le agradezco el paso que da. Los proyectos lo hacen las personas y es un honor contar con él".