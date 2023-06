Según ha podido saber laSexta, Pablo Bustinduy se incorporará al equipo de campaña de Sumar. El investigador de la Universidad de Milán, referente en política internacional y exportavoz de Podemos en el Congreso en la comisión de exteriores, se suma al proyecto para desarrollar el proyecto de país para la próxima década.

Se trata de una apuesta de Sumar dentro de su estrategia para integrar a todas las personas que demuestran desde su ámbito profesional y la sociedad civil su inteligencia y su compromiso con la transformación de nuestro país.

En estos últimos años, Bustinduy ha sido profesor de relaciones internacionales, ciencias políticas y filosofía en la Universidad de Columbia, New York University y el City College of New York. Su incorporación se producirá en el equipo de campaña. Bustinduy dejó Podemos en pleno cisma errejonista de 2019.

El experto internacional ya había acercado posturas a la plataforma de Díaz, dejándose ver a lo largo de los últimso meses en varios actos de Sumar. Ahora, poco después de que laSexta adelantara su incorporación en primicia, Bustinduy lo ha confirmado a traves de sus redes. "En estas elecciones decidimos qué horizonte dar a este mundo en crisis. El bien común o la ley del más fuerte. La justicia ecológica y social o el sálvese quien pueda. Es un reto de época, que exige estar a la altura. Vamos a por ello. Un honor sumarme a la tarea", ha defendido.