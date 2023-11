En Bruselas están puestos todos los esfuerzos para las negociaciones que el PSOE ultima con Junts per Catalunya con el objetivo de alcanzar un pacto sobre laley de amnistía y poder así dar luz verde a la investidura de Pedro Sánchez.

Aunque la semana empezaba con la sensación de que el pacto sería "inminente", desde Moncloa enfriaban las expectativas sobre el fin de las negociaciones en breve este mismo martes.

Es posible que el pacto no se cierre esta misma semana, como los socialistas tenían previsto, pero no la situación no se puede alargar más allá del 27 de noviembre. Esta es la fecha para la que si llegasen sin acuerdo y Pedro Sánchez no tuviese los apoyos que necesita para ser investido presidente del Gobierno, se tendrían que convocar nuevas elecciones.

Mientras las conversaciones en Bruselas marcan el tiempo de la investidura, en España por segundo día consecutivo ha habido tensas protestas en diferentes puntos del país. Pero los incidentes se han vuelto a registrar en la calle Ferraz, donde el PSOE tiene la sede nacional del partido en Madrid.

Más de 7.000 personas volvieron a darse cita para protestar, en principio, contra esta ley de amnistía que se negocia. El resultado de la protesta, en la que se volvieron a entonar cánticos franquistas y proclamas nazis, se escucharon gritos racistasy se profirieron insultos homófobos, fue el de seis detenidos y al menos 39 personas heridas, entre ellas 29 policías, a causa del lanzamiento de adoquines, botellas de cristal o contendores por parte de algunos violentos manifestantes.

Volvió a haber presencia de Vox, aunque en esta ocasión, a diferencia del lunes, no fue por parte del líder. Estuvo la portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox, Manuel Mariscal o la diputada Rocío de Mer.

A la congregación del martes se sumó el líder de Desokupa, Daniel Esteve, junto a decenas de seguidores. Además, la líder del grupo neonazi de Bastion Frontal, Isabel Medina Peralta, se subió junto a otro chico al techo de un quiosco de tabacos haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la cruz de Borgoña.

El PP trata de desmarcarse de Vox y culpa a Sánchez del "malestar"

Las concentraciones cuentan con el apoyo expreso de Vox, pese al nivel de violencia de los manifestantes. De hecho, Santiago Abascal, ha culpado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, de esa "violencia" en las protestas.

"La violencia es responsabilidad de Marlaska. En primer lugar porque es lo que él y Sánchez pretendían, con las órdenes políticas de cargar y gasear a manifestantes pacíficos el lunes", ha asegurado Abascal en un mensaje publicado en la red social X.

El líder de la ultraderecha también ha dejado claro que "seguirá apoyando todas las protestas de resistencia pacífica ante los golpistas". "Los españoles no se van a quedar de brazos cruzados cuando Moncloa y Waterloo están negociando las condiciones para liquidar la convivencia en España", ha concluido.

También culpa Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez de este "malestar social". Aunque este martes no hubo representación del PP en las protestas y Feijóo ha pedido respeto y ejemplaridad en esas concentraciones.

"El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual", ha recalcado Feijóo, en un mensaje en la red social X con el que trata de desmarcarse de Vox y en el que no llega a condenar la violencia de las manifestaciones.

Rechaza también la violencia Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, quien ah defendido que "la oposición a la amnistía solo cabe por vías pacíficas y democráticas".

No obstante, los 'populares' instan a la población a seguir presionando en las calles mientras se debate esta ley de amnistía. El partido convoca este domingo a concentrarse al mediodía "en las plazas de toda España".

Sánchez critica a quienes apoyan el "asedio"a las sedes del PSOE

Ante esta situación, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado a quienes "por acción u omisión" apoyan el "asedio" a las sedes socialistas en toda España.

"No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, donde además ha destacado que "el avance social y la convivencia merecen la pena".

El 'caso Tsunami Democràtic', otra traba

Y mientras la tensión crece en las calles, alentados los manifestantes por grupos ultras, hay otra situación que traba aún más las negociaciones desde el lunes.

Esta tiene que ver con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de citar a Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en la causa abierta contra Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo.