Viene recogido en el calendario electoral. En algo más de una semana España celebra unas elecciones generales. Por ello, algunos de los plazos más relevantes están a punto de finalizar, como el de pedir el voto por correo (que no es el mismo que el de emitir el voto). Pero todavía se está a tiempo para ambos. De hecho, Correos ha ampliado sus horarios a partir de este miércoles para que los ciudadanos tengan más margen a la hora de llevar a cabo los dos trámites.

El primero de ellos puede iniciarse sin necesidad de moverse de casa, siempre y cuando se disponga de DNI electrónico o un certificado digital válido, así como el programa AutoFirma instalado en el ordenador para firmar electrónicamente. Pero no debe cundir el pánico entre los votantes que no son, precisamente, amigos de la tecnología, pues el voto por correo también se puede pedir presencialmente en las oficinas de Correos. Eso sí, siempre que la persona se identifique previamente presentando el DNI.

Una vez enviada la solicitud, los votantes pueden consultar cómo va el envío de su documentación electorala través de esta plataforma que ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el portal habilitado por la empresa pública de mensajería. Cabe señalar que una vez el votante ha realizado la petición de voto por correo no podrá votar presencialmente el 23 de julio en el colegio electoral. Pero los votantes no deben preocuparse. Los votos llegarán a tiempo. Así lo ha asegurado el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

El dirigente ha confirmado que al coincidir las elecciones con período vacacional las solicitudes de voto por correo se han disparado. De hecho, desde la empresa han confirmado que han batido un récord recibiendo 2,5 millones de solicitudes para votar por correo. Por eso Correos ha puesto toda la carne en el asador para llegar a tiempo y ha ampliado el horario de sus oficinas. El director adjunto de operaciones de Correos ya se comprometía hace unos días a "que todos los ciudadanos que hayan solicitado su voto por correo van a recibir su documentación en plazo".

¿Y si no fuera así? Si llegado el 20 de julio el ciudadanos no ha recibido el voto por correo puede reclamar. De hecho, hay dos alternativas. La primera es solicitar a la Junta Electoral correspondiente que nos remita la documentación y que nos permita votar fuera de plazo por una cuestión de fuerza mayor, explica el abogado. Si esta no funciona, se podría "iniciar un procedimiento de salvaguarda de los derechos fundamentales ante los juzgados de lo contencioso-administrativo". Y, a partir de este procedimiento, solicitar que nos dejen votar o que se impugne el resultado de nuestra mesa electoral.

Cuánto tarda en llegar el voto por correo

Correos dispone de plazo hasta el domingo 16 de julio para entregar el sobre con toda la documentación necesaria, incluidas las papeletas, en la dirección que haya indicado el votante. Los repartidores de Correos intentarán entregar personalmente al votante hasta un máximo de dos veces la documentación. Si el votante no se encuentra presente en el domicilio, dejarán un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente. Una vez se reciba la documentación es importante comprobar que se hayan incluido las listas de todas las candidaturas que se presentan por nuestra circunscripción. No puede faltar ni una, ni para el Congreso ni para el Senado, insiste Juan Tenorio, abogado de Legalitas.

A qué hora cierran las oficinas de Correos hoy

Estos trámites de solicitud de voto por correo (sea cual sea la opción que se decida llevar a cabo) se deben realizar, como tarde, este jueves 13 de julio. Por eso es importante tener en cuenta a qué hora cierran las oficinas de Correos. De normal lo hacen a las 20:00 horas, si bien es cierto que la empresa ha ampliado sus horarios hasta las 22:00 para poder hacer frente a la alta demanda de los votantes. Es más, también ha modificado el horario de los próximos días para hacer frente a la entrega de votos:

A partir del jueves 13 de julio, todas las oficinas que cerraban a las 20 horas, permanecerán abiertas hasta las 22 horas.

Todas las oficinas de Correos en Madrid capital y Barcelona capital abrirán el sábado, 15 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, y el domingo, 16 de julio, desde las 9 hasta las 14 horas.

El domingo 16 de julio abrirán 276 oficinas ubicadas en capitales de provincia y comunidad autónoma y zonas turísticas.

En todas las localidades que celebren festivos locales hasta el 20 de julio, las oficinas permanecerán abiertas en su horario habitual.

¿Cómo se puede consultar directamente el horario de la oficina más cercana? A través delbuscador de Correos.

Hasta cuándo se puede votar por correo

En cualquier caso, los votantes que hayan solicitado el voto por correo tienen hasta el 20 de julio para presentarlo en las oficinas de Correos, junto con el DNI de la persona que está ejerciendo el derecho a voto.

Es más, por primera vez también será obligatorio presentar el DNI para depositar el voto en Correos. Esta novedad imposibilita que otra persona deposite el voto en nuestro lugar. Nadie puede llevar nuestro voto a la oficina, según Tenorio, salvo por una razón de fuerza mayor "siempre y cuando tenga un poder notarial y sea por una cuestión de enfermedad".

Cómo consultar el estado de la solicitud

Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo

Hoy, miércoles 13 de julio, es el último día para pedir el voto por correo. Todo aquel que quiera recibir en su domicilio la documentación necesaria para ejercer el derecho a voto sin necesidad de acudir a un colegio electoral el próximo 23 de julio debe realizar antes un pequeño trámite. Si bien es cierto que el voto se debe depositar de forma presencial en las oficinas de Correos, la solitud del mismo se puede hacer por internet.

Cómo solicitar el voto online

Para ello hay que acudir a la página web de Correos y acceder al apartado de lasolicitud el voto por correo. Una vez allí, cabe presentar atención a la advertencia señalada en la parte inferior de la web. "Para presentar vía web su solicitud de voto por correo, se le pedirá certificado digital o DNI electrónico - debe tener instalado AutoFirma-". Así es, para poder realizar el trámite online el votante debe cumplir esos requisitos. De ser así, solo debe apretar a 'continuar' para rellenar el formulario de solitud.

Cómo solicitar el voto en Correos

En el caso de no disponer de estas herramientas, el votante todavía puede adelantar un paso en casa. A través del INE se puede rellenar la solicitud de voto por correo 'online' imprimirla y presentarla en la oficina de Correos. Previa presentación de su DNI. En el caso de hacer el trámite íntegro en la oficina, el ciudadano tendrá que pedir allí la solicitud, una vez presente su DNI. El funcionario le indicará qué campos hay que rellenar del documento. Entre ellos se encuentra el de la dirección en la que el votante quiere recibir toda la documentación necesaria para votar.