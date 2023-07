El PP se aferra con uñas y dientes a una investidura que, a día de hoy, estaría abocada al fracaso. Tras el 'no' del PNV, a los 'populares' no les dan los números, pero insisten en afrontar la investidura si el rey encarga formar gobierno a Alberto Núñez Feijóo. Desde el PSOE, sin embargo, no creen que Feijóo vaya a una investidura fallida porque, según fuentes socialistas consultadas por laSexta, muchos de entre sus propias filas creen que sería un "ridículo" y un "desgaste innecesario".

Los socialistas creen que los 'populares' "han perdido" pero se afanan en que no lo parezca y ven a Feijóo "tocado de muerte", tras el cuestionamiento de su liderazgo por parte de figuras como Esperanza Aguirre. Las mismas fuentes creen que el PP "está intentando no precipitar su caída brusca", pero no ven a su actual líder en la oposición en el Congreso durante esta próxima legislatura. De hecho, aventura que habrá un congreso con primarias en el seno del PP y que Isabel Díaz Ayuso dará un paso al frente.

La propia presidenta madrileña, sin embargo, ha salido en defensa del líder nacional de su partido este miércoles. "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente", ha aseverado Ayuso, que ha insistido en que "la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy".

En el PSOE descartan la repetición electoral

En cualquier caso, las fuentes socialistas consultadas por esta cadena confían en una investidura de Pedro Sánchez y en la formación de una "mayoría de progreso" y descartan de forma tajante una repetición electoral: creen que a Junts per Catalunya -cuyos diputados serían decisivos para facilitarla- "hay que dejarlos digerir y ayudarlos a tomar decisiones".

Con respecto a Esquerra Republicana, no ven un frente común con Junts, pero reconocen la necesidad de contentar también a estos socios y "cuidar el lenguaje para que nadie se moleste" y "no parezca que solo Junts cuenta". Las fuentes del PSOE no creen que Junts se divida para votar ni que el partido de Carles Puigdemont pueda permitirse unas nuevas elecciones. Consideran que su discurso de máximos es "normal", pero descartan ceder a sus exigencias de amnistía y referéndum de autodeterminación.