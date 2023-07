La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra filas con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo a nivel del PP nacional. "Feijóo cuenta con el apoyo del PP de Madrid y de la dirección nacional del PP", ha manifestado en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta Directiva Autonómica de este miércoles.

Este respaldo al líder del PP llega un día después de que empezase a sobrevolar la idea de que Ayuso debía tomar las riendas de la formación. La idea la puso sobre la mesa la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que culpó a Feijóo de los resultados electorales del 23J tras una campaña en la que trató de distanciarse con Vox. Considera Aguirre que esa estrategia es errónea y apuesta porque el futuro del PP esté en manos de Ayuso.

"Agradezco sus palabras, pero no puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos 'podemitas', somos un partido de principios", ha destacado la también presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, Ayuso afirma que la persona que el jueves era "idónea" para presidir España, lo sigue siendo a día de hoy. "No es una cuestión solo de lealtad personal, es cuestión de lealtad a las urnas", ha dicho la 'popular'.

Lo cierto es que reconoce que ha recibido mensajes pidiéndole que lidere el PP nacional: "Sí he recibido algún mensaje al respecto, pero no estamos para eso. Ni he abierto esos mensajes que me lo pedían", ha asegurado. En este contexto, insiste en que Feijóo "ha conseguido muchas cosas en menos de un año" y en que "hay que estar unidos y fuertes". Cree que si hubiera una repetición electoral, Feijóo tendría que ser de nuevo el candidato.

Por otro lado, sobre la iniciativa de Feijóo de apelar al PSOEpara conseguir los apoyos necesarios y poder ser investido presidente del Gobierno, Ayuso ha dicho que está "en labor de buscar alternativa, pero con el desastre no se puede pactar". "Con este PSOE, que no es el de antes, es difícil pactar. Pero hay que intentarlo", ha zanjado presidenta madrileña. Además, cree que Sánchez "ya tiene su pacto con Puigdemont" y se va a "asegurar el poder a toda costa".