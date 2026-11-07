Las primeras imágenes del plató de laSexta para el primer debate electoral del 29N entre PSOE, PP, Frente Amplio y Vox

Los detalles El primer debate de cara al 29N se podrá ver en laSexta y estará moderado por Ana Pastor. Los representantes de los partidos debatirán sobre temas trascendentales, como la economía y la vivienda.

En seis días tendrá lugar el primer debate electoral, crucial para las elecciones del 29 de noviembre, y podrá verse en laSexta con Ana Pastor como moderadora. En el plató, los representantes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio discutirán sobre temas importantes como economía y vivienda. Pablo Bustinduy representará a Frente Amplio, José M. Figaredo a Vox, el ministro Carlos Cuerpo al PSOE y Juan Bravo al PP. Ana Pastor destacó que es una oportunidad única para los votantes indecisos, anunciando que el debate se emitirá el viernes a las 21:30 horas en laSexta.

Faltan seis días para el primer debate electoral, que podrá ser decisivo de cara al 29 de noviembre. Se podrá ver en laSexta y estará moderado por Ana Pastor. En el vídeo principal que acompaña a la noticia, les mostramos cómo va a ser el plató en el que los representantes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio debatirán sobre temas tan trascendentales como la economía o la vivienda.

Pablo Bustinduy será el representante de Frente Amplio, José M. Figaredo el de Vox, el ministro Carlos Cuerpo el del PSOE y Juan Bravo el del PP.

"Desde luego, es una oportunidad única. No sé cuántos debates habrá, pero este va a ser el primero, va a ser aquí en laSexta, y mucha gente que se está planteando hacia dónde va su voto o tiene alguna duda, el viernes en laSexta a partir de las 21:30 horas va a poder ver el debate a cuatro", ha señalado Ana Pastor al respecto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.