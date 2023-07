El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha explicado en Al Rojo Vivo su visión política para Cataluña después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya sacado pecho recientemente de que si gobiernan PP y Vox volverán las tensiones "y peores" que las de 2017 a Cataluña.

El líder socialista ha defendido que apuesta por el diálogo, lo que no quiere decir que se vaya a producir un referéndum en Cataluña. No ha dudado en afirmar que "no habrá referéndum" en Cataluña si él es reelegido presidente. Ante Antonio García Ferreras, Sánchez ha destacado que "ninguna constitución en el mundo permite la segregación", precisando además que "nos hacemos flaco favor defendiendo la unión de España desde el no".

"Ha habido referéndums cuando el PP gobernaba y no cuando lo hizo el PSOE", recuerda Sánchez. Y ante las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que defendía estos días que el independentismo ha logrado forzar al PSOE a cambiar sus planteamientos. "Al PSOE, cada vez que se quiere hacer algo bueno en esta legislatura, se le ha tenido que obligar. Por ejemplo los indultos. Lo digo claramente. Sí, nosotros hemos negociado los indultos. No es porque Sánchez mintiera o cambiara de opinión. Fue porque hubo formaciones políticas que forzaron que esto pasara", defendía Rufián.

A lo que Sánchez quita peso: "yo entiendo que estamos en campaña y que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido la amnistía y no hay un referendum de autodeterminación ni lo habrá". Y da varias razones, por "convicción personal y política" y porque "ninguna constitución, ni la española ni ninguna en el mundo permite la segregación".