Santiago Abascal no tiene "ninguna duda" de que si Vox gobierna con el PP volverán las tensiones a Cataluña y se darán situaciones incluso "peores" que en 2017.

Así se ha expresado el líder de extrema derecha durante un desayuno informativo en Madrid, donde ha defendido que "la ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta como el del señor Rajoy": "Nosotros no vamos a tener esos titubeos", ha asegurado Abascal, que considera que el PSOE y Ciudadanos acordaron un "155 de chiste" que ha servido para que los separatistas estén en el poder.

"Cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida, duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población de Cataluña y mejorar la concordia", ha aseverado el candidato, que sostiene que esta "no se va a restaurar" con la cesión al separatismo y que la fórmula para que no vuelvan las tensiones es "rendirse", "entregar la unidad de la patria" y "traicionar a cientos de miles de españoles".

Abascal reprocha la ausencia de Feijóo en el debate

Por otra parte, Abascal también se ha referido al debate electoral en el que participará el miércoles junto a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero en el que no estará Alberto Núñez Feijóo. A este respecto, ha afirmado que buscará "confrontar con el Gobierno de la ruina" y ha criticado la ausencia de líder del PP: "El hecho de que no esté, yo creo que no le viene bien ni a Feijóo ni a los españoles, que no pueden escuchar una parte de la oferta política que hay", ha señalado.

Con respecto a si exigiría al PP entrar al Gobierno sin importar la representación que obtenga su partido el 23J, ha asegurado que no, porque son "razonables", pero ha subrayado que el "problema" que encuentra Vox es que los 'populares' no cumplen los acuerdos de investidura.

Preguntado por la situación en el Gobierno de Murcia, no ha descartado que el PP cambie su posición tras las elecciones del domingo. "No descarto que estén sacrificando temporalmente a los murcianos por los intereses de los electores nacionales", ha aseverado Abascal, que ha reiterado que no son "el coche escoba del PP" y que no van a darle ni votos ni una abstención a Fernando López Miras si no entran en el Ejecutivo murciano. Ha expresado, además, que ve al PP "capaz" de forzar una repetición electoral en la Región.