Si alguna noticia ha marcado la vida de María Jesús Montero (Sevilla, 1966) fue sin duda el "¡Pedroooo!". Y no, no hablamos de Pedro Sánchez, hablamos del famoso grito que reprodujo la actriz Penélope Cruz en los Oscar de 2000, cuando Pedro Almodóvar ganó la estatuilla a 'Mejor Película de habla no inglesa' por 'Todo sobre mi madre'. Gran amante del cine, Montero recuerda este momento apasionante con alegría y emoción: "Fue un momento de 'lo hemos conseguido a pesar de los pronósticos', un momento que marcó la cultura en España", comenta.

Un reconocimiento para el cine español en la meca del cine, que para la ministra de Hacienda traspasa la pantalla y pone en valor la cultura y sociedad española en todo el mundo. Sociedad que tampoco se entendería sin su historia política. Nos trasladamos a 1982, año en el que los socialistas ganan las elecciones y Felipe González se convierte en presidente del Gobierno. Tal y como destaca la ministra, "la victoria de Felipe González fue para mi generación, para muchas personas, un soplo de aire fresco, de ilusión y esperanza para el futuro, con el que podíamos afirmar que la democracia en nuestro país se había consolidado".

Para una socialista de pro como Montero, "después de tantísimos años, asistir a un gobierno de izquierdas, protagonizado por un presidente carismático", fue un momento, reconoce, de ilusión colectiva y, visto con perspectiva, "fueron años de impulso, modernización, industrialización y transformación de España, sin parangón, sin precedentes".

Otro de los momentos que recuerda nos sitúa en 2006, y pone en valor la sanidad andaluza de la que fue consejera desde 2004 a 2018. Es el nacimiento de Carmen, el primer bebé en nacer libre de enfermedades hereditarias en un hospital público. "Carmen fue una estrella, una luz, una esperanza, poner en valor que la sanidad pública andaluza había sido capaz de proyectar al conjunto del mundo su excelencia", recuerda y aprovecha de mandarle un saludo.

Además de importante defensora de la sanidad pública, Montero siempre ha reivindicado el derecho a una muerte digna. Por ello, no es casualidad que aproveche este espacio para recordar el caso de Inmaculada, la primera persona que fue desconectada en cumplimiento de su deseo de acabar con su vida en 2007. Se emociona al recordar cómo le marcó "escuchar por la tele a una mujer que decía no puedo más y quiero que me desconecten el respirador", un hecho, asistido por la ley, que, como consejera y política, reconoce, le marcó la vida.

"Dentro de un momento de dolor, fue un momento de enorme satisfacción porque hemos cumplido con lo que la ley nos obliga, defender los derechos de las personas", añade. Derechos que siguen marcando hoy en día el programa socialista y que, como nos ha dejado claro en esta selección, han marcado la vida de la ministra.

'Las noticias de mi vida', entrevistas de cara a las elecciones generales

Esta entrevista a María Jesús Montero está inscrita dentro de una serie de entrevistas a representantes políticos que laSexta emite en sus informativos. Más que entrevistas políticas al uso, son conversaciones en las que las personalidades rememoran los acontecimientos que han marcado su vida.

