Pedro Almodóvar ganó su primer Oscar a la mejor película de habla no inglesa con Todo sobre mi madre, 1999. Los encargados de entregar de este galardón en la gala 72.ª edición de los Premios Óscar (2000) celebrado en Los Ángeles (EEUU) el 26 de marzo de 2000, fueron dos viejos conocidos de Pedro Almodóvar: Antonio Banderas y Penélope Cruz.

"And the Oscar go to... Peeeeedro", gritaba Penélope Cruz, envuelta en un precioso vestido azul. La alegría de ambos, de Cruz y de Banderas no podía ser mayor. Y no era para menos: Pedro Almodóvar se llevaba su primer Óscar, después de haber sido nominado hace más de 10 años, a la misma categoría en 1989 por Mujeres al borde de un ataque de nervios.

El grito lo recuerda en este video, que forma parte del documental Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar, disponible en ATRESplayer PREMIUM, el también actor Paco León: "Fue como el gol de Iniesta. Son cosas que le pasan a un país entero, donde compartes una euforia, un orgullo nacional".

Todo sobre mi madre se convertía en la tercera película española en llevarse el Óscar a la mejor película de habla no inglesa: la segunda fue Belle Époque de Fernando Trueba en 1993 y la primera Volver a empezar de José Luis Garci, en 1982. Como curiosidad ese año 2000, el Oscar a la mejor película se lo llevó 'American Beauty' de Sam Mendes quien también se llevó el premio a mejor director.