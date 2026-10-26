El Gobierno garantiza que el SMI seguirá sin pagar IRPF tras la subida de 2027

Los detalles La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, a quien "le importa tan poco el SMI que no sabe que está exento de tributación, no tributa".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el salario mínimo interprofesional (SMI) seguirá exento de pagar el IRPF tras su aumento previsto para 2027. En una entrevista en la cadena SER, Saiz destacó que una comisión de expertos está trabajando en recomendaciones para la subida del SMI. Aseguró que el Gobierno mantendrá la exención fiscal y actualizará las deducciones para que quienes perciben el SMI no paguen IRPF. La exención, que ha generado debates en el Gobierno de coalición, requerirá una reforma legal que será aprobada por el nuevo Gobierno en 2027.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que tras la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 este sueldo mínimo seguirá sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF).

En una entrevista este lunes en la cadena SER, la ministra portavoz ha explicado que "la comisión de expertos está convocada y tienen que dar sus recomendaciones (de subida del SMI) y vamos a hacer los trabajos para que sea una realidad".

"Vamos a seguir con este compromiso de seguir subiendo el SMI y que siga estando exento de tributación", ha dicho la titular de Seguridad Social, dejando claro que el Gobierno actualizará la deducción para que quienes cobran el SMI "no paguen IRPF".

Además, Saiz ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien, ha dicho, "le importa tan poco el SMI que no sabe que está exento de tributación, no tributa".

El ejercicio 2024 fue el último en que el umbral de tributación de IRPF se ajustó al SMI, pero sus perceptores siguen sin pagar este impuesto porque el Gobierno introdujo una deducción para rentas bajas en 2025 que posteriormente amplió para el año 2026. En concreto, los trabajadores que cobran el SMI en 2026 (17.094 euros) pueden aplicarse una deducción de 591 euros, lo que garantiza que no tributan con independencia de sus circunstancias personales.

También pueden aplicarse la deducción, aunque con una cuantía inferior y decreciente, los trabajadores que cobren entre el salario mínimo y 20.000 euros brutos al año, con el objetivo de evitar el conocido como error de salto que se produciría al rebasar el umbral que supone la pérdida de la deducción.

La exención fiscal en el IRPF del SMI, que ha generado en los últimos años choques dentro del Gobierno de coalición, conlleva una reforma legal que deberá ser aprobada en la Diputación Permanente o, previsiblemente una vez comenzado 2027, por el nuevo Gobierno que salga de las urnas.

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