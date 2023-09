Aunque todo presagiaba que la segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo no traería ninguna sorpresa, lo cierto es que ha contado con un inesperado protagonista: el diputado de Junts per Catalunya Eduard Pujol, que se ha equivocado al votar y ha dicho inicialmente "sí" antes de corregirse y votar "no".

Un error que, aunque intrascendente para el resultado, ha generado debate en la Mesa del Congreso, que ha estado varios minutos decidiendo qué hacer.

Durante la votación, efectuada de viva voz, el parlamentario catalán se ha puesto en pie y en un primer momento ha pronunciado un "sí". Sin embargo, una vez la secretaria de la Mesa ha repetido ese "sí", Pujol ha rectificado y, ya desde su asiento, ha dicho "no".

La equivocación ha generado risas en un primer momento en el hemiciclo, pero posteriormente ha generado una discusión sobre el recuento puesto que, más allá de la anécdota, esto sienta un precedente sobre la forma de proceder cuando un diputado se equivoque al votar a partir de ahora.

Finalmente, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha optado por considerar nulo el voto del diputado independentista, una decisión que ha generado cierto alboroto en el hemiciclo. Así, la investidura de Feijóo finalmente no ha salido adelante con 172 votos a favor, 177 en contra.