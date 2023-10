El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado de nuevo crítico, en una entrevista en Espejo Público, con la posibilidad de una amnistía al procés, algo qu exigen desde ERC y Junts para dar su apoyo a la investidura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Yo estuve de acuerdo con los indultos. Tuve más dudas, aunque me callé, con la modificación de los tipos penales que nos defendían ante una actitud de revuelta", ha señalado González, añadiendo: "De la misma manera que dije que estaba en favor de los indultos, le digo ahora que estoy en contra de la amnistía".

González ha explicado que es contrario a la amnistía porque cree que los independentistas catalanes no solo piden el olvido, sino que el Estado español reconozca que los nacionalistas tenían razón durante el procés. "Piden el olvido y el reconocimiento de que ellos tenían razón y el Estado democrático no", ha explicado.

Y ha añadido: "¿Actitud para perdonar? Bueno, ¿pero actitud para pedir perdón? No. Es que no nos piden que perdonemos, piden que reconozcamos que lo que ellos hicieron es lo correcto, y que lo que hizo el Estado español era represivo, incorrecto, no respetaba las libertades. O sea, que ni las leyes de desconexión, la convocatoria del referéndum... que eso era lo correcto, y se lo oigo decir a todos los representantes de Puigdemont".

Además se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no aprobaría la amnistía de no necesitar los votos de Junts para seguir en La Moncloa, al tiempo que habló de "interés personal".

González ha respondido al también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que en la víspera se mostró abiertamente favor de la amnistía, defendió su encaje en el ordenamiento jurídico y justificó que Sánchez solo se había mostrado en contra del tipo de amnistía propuesto por los independentistas. Así, González ha indicado que no entendió "nada" de lo que dijo Zapatero, a pesar de que le escuchó con atención. Además, ante lo que el propio Sánchez denominó "cambios de opinión" respecto a su política en Cataluña González ha señalado: "Rectificar es de sabios y de necios hacerlo a diario".

El expresidente recuerda que el PSOE se oponía a la amnistía incluso el día después de las elecciones del 23 de julio. En esa línea ha recordado que en ese momento, el líder del PSC, Salvador Illa, rechazó tanto la amnistía como la autodeterminación. En la misma línea ha advertido del problema que puede generar la concesión de una amnistía al delito de "malversación" por razones políticas. Si esto ocurre también tendría que extenderse a otros casos donde se haya producido este mismo delito. Por tanto ha insistido que esta medida supondría la "ruptura de la igualdad" entre los ciudadanos así como una quiebra de la convivencia.

Por otro lado, al ser cuestionado por su propios cambios de opinión mientras estaba en el cargo del presidente del Gobierno, en concreto la posición sobre la entrada de España en la OTAN, González ha admitido que cambió de parecer pero ha dejado claro que no tomó una decisión "por interés personal".