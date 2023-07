El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ultiman los preparativos de 'El Debate' de este lunes, en el que ambos líderes confrontarán programas e ideas. Sánchez y Feijóo se verán las caras este lunes en Atresmedia a partir de las 22:00 horas, en el único debate que protagonizarán los líderes políticos de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

"Nunca han debatido juntos y, desde luego, no lo han hecho en un formato como este. Además, se han visto muy poco en el Senado, que no se parece mucho a lo que vamos a vivir el lunes", señala la periodista Ana Pastor, quien será la encargada, junto a Vicente Vallés, de moderar el encuentro.

Los candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentarán para discutir los temas más candentes de la actualidad y lo harán en un debate estructurado en torno a cuatro bloques: economía, política social e igualdad; pactos y gobernabilidad; y políticas de Estado, institucionales e internacional. Todos los bloques tendrán un orden de intervención sorteado entre los dos partidos. En este sentido, Vicente Vallés indica que "el primer turno de palabra lo va a tener Pedro Sánchez, mientras que el último lo tendrá Feijóo, quien también acabará con el minuto de oro".

Además, los políticos no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos. Además, cada uno podrá estar acompañados por un único asesor de su equipo en plató antes de iniciarse el debate, y podrá volver al plató durante las dos breves pausas publicitarias.

Durante el debate, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, estarán sentados en una mesa, frente a frente, favoreciendo el diálogo y la confrontación de ideas y propuestas, mientras que Ana Pastor y Vicente Vallés estarán situados en un atril conjunto, fuera de la mesa, desde donde lanzarán las cuestiones que introduzcan los bloques y propicien un debate que se espera intenso. "Vamos a formular algunas preguntas precisamente para eso, para favorecer que haya debate y que ellos puedan también ir sacando sus temas", subraya Pastor al respecto, mientras que Valles pronostica que "habrá intensidad porque la campaña está siendo intensa y los dos candidatos se juegan mucho".

La cita histórica entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que tendrá una duración aproximada de 100 minutos, se podrá ver a través de los principales canales, emisoras y plataforma de Atresmedia: laSexta, Antena 3, Onda Cero, Atresplayer y Antena 3 Internacional.

Sánchez carga contra el PP: "Debería darles vergüenza intercambiar sillones por principios"

Pedro Sánchez ha cancelado sus actos este fin de semana para entrenarse la cita, aunque sí ha dado una entrevista para 'elDiario.es', en la que señala directamente al PP y advierte de que lo que está en juego el 23J "no es la alternancia política sino la democracia". "Debería darles vergüenza intercambiar sillones por principios, derechos por votos", denuncia el presidente del Gobierno, quien critica a Feijóo de permitir que Vox entre en las instituciones y pide el apoyo a los votantes de todos los partidos. "Pido el voto para todos los votantes de otras opciones políticas, incluido el PP, que están avergonzados de los acuerdos con Vox", expresa.

Feijóo, por su parte, ha asegurado a 'La Razón' que está preparándose el debate de forma rigurosa, algo que ha compaginado con sus actos de campaña. Además, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este domingo que al jefe del Ejecutivo se le dan "mejor los platós" de televisión, pero ha asegurado que él acude "tranquilo" porque va a "decir la verdad". "Estoy tranquilo. ¿Sabéis por qué estoy tranquilo? Porque voy a decir la verdad y no le voy a mentir a nadie", ha manifestado.

En este punto, ha reconocido que "es verdad que a Sánchez se le dan mucho mejor los platós que la gestión" y ha añadido que a él le pasa "lo contrario". "A mí me gustan las cuentas, no los cuentos. Me gusta la planificación, los programas, los proyectos de ley, me gusta ser útil a mi país", ha manifestado.

Asimismo, el presidente del PP ha pronosticado que Sánchez recurrirá en el 'cara a cara' al insulto y a la mentira y ha criticado que el líder del Ejecutivo "lleva cuatro días preparando el debate", en alusión al hecho de que el jefe del Ejecutivo se haya despejado estos días la agenda de mítines y actos electorales con militantes del PSOE. "Con la boca pequeña pidió seis debates; seis debates por cuatro días, 24 días, dos campañas electorales juntas. ¡Hombre, se te vio el plumero de los seis debates, menos mal que te dejamos hacer campaña electoral!", ha expresado.

Así, todo y todos ya están preparados para el cara a cara histórico. Además, este lunes, a partir de las 20:30 horas habrá programación especial en laSexta.

El debate más allá del mensaje

Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación de la Universidad Europea de Madrid, destaca que "se trata de un debate muy importante" porque, según dice, "hay que tener en cuenta que en todas las elecciones hay un gran número de indecisos que van a estar muy atentos a lo que ocurra" en el cara a cara. "No importa tanto lo que se diga, sino cómo se diga, y ahí es donde vamos a estar atentos todos los espectadores", subraya Ruiz.

De hecho, en citas como esta, las claves están en lo que no se dice con la voz, tal y como afirman los expertos. "Una persona puede controlar la mirada y saber dirigirla, o puede que la mirada se le dispare un poco porque está pensando, y ahí ya hay una diferencia", indica María José Canel, catedrática y experta en comunicación política de la Universidad Complutense. Y es que los ojos, las manos o la postura transmiten más de nosotros que lo que decimos.

En este sentido, María José Canel indica que "las manos expresan la forma en que la persona desfoga sus nervios, su tensión". Además, influye la vestimenta: "La corbata, para algunos votantes, mostrará más credibilidad que la no corbata", subraya la experta en comunicación política.

En lo referente al orden de intervención, "al empezar se fija la postura, se toma iniciativa, mientras que el último minuto es el que más impacto causa en la audiencia", explica Moisés Ruiz.