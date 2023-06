El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva desde el pasado viernes intentando marcar distancias con Vox y su negacionismo de la violencia machista, pero los pactos que firma su partido con la ultraderecha dejan clara la postura que el PP ha comprado.

Este lunes ha insistido en que ellos no piensan dar un paso atrás y que seguirán protegiendo a las mujeres. "Cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres", ha dicho.

Unas palabras que quedan desdibujadas al leer el documento firmado con Vox en la Comunitat Valenciana,un pacto en el que ya no se habla de violencia machista sino de violencia intrafamiliar, equiparando así todas las violencias.

El propio Abascal ha entrado hoy en esta polémica, poniéndoselo un poco más difícil a Feijóo. "No nos cuesta reconocerlo. Es que el género es un concepto ideológico, nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género autopercibido, en el que uno se siente una cosa y el otro se siente otra, es un concepto ideológico",ha dicho el líder del partido de extrema derecha, chocando con lo dicho por Feijóo.

Sigue así lo dicho por su número dos en Valencia, que aseguró la semana pasada que "la violencia de género no existe y la violencia machista no existe".

Se trata de una cuestión que preocupa y mucho al Gobierno. La ministra Diana Morant ha señalado que es "alarmante saber y tener la constatación de que Feijóo gobernará con un vicepresidente que es Abascal si no lo impedimos el 23 de julio".

Por su parte Yolanda Díaz le pide al PP ir más allá tras los pactos alcanzados con Vox: "El señor Feijóo tiene un problema, nosotras las mujeres de España, queremos hechos y no palabras"

Los acuerdos del PP y la ultraderecha también se han dado en algunos Ayuntamientos, aunque Feijóo insiste en que no han sido muchos.