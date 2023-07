Borja Sémper ha respondido de forma tajante a Santiago Abascal después de escuchar cómo decía que pactar con el PP era como "comprar un Kinder Sorpresa". "Me importa bastante poco lo que diga en esta materia y en cualquier otra", ha asegurado el portavoz del PP.

De esta forma, ha defendido que son un partido con "capacidad de interlocución con otras formaciones" siempre y cuando puedan acordar cuestiones "que no sean un paso atrás en algunas materias que son fundamentales".

"No queremos pactar a cualquier precio, en cualquier condición. Pactamos sobre contenidos", ha asegurado. Además, no ha dudado en pronunciarse sobre el gesto que ha tenido Vox durante un acto en contra de la violencia machista en Valencia tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja.

"Pactar con el PP no hace a Vox mejor. Vox no va a dejar de hacer y decir voxadas. De lo que se trata es de que eso no impacte en la realidad del día a día y de las políticas públicas", ha recalcado.