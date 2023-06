Vox asumirá la Vicepresidencia primera de la Generalitat, que tendrá también las competencias de la Conselleria de Cultura y estará encabezada por el torero Vicente Barrera, así como la Conselleria de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación, dentro del acuerdo de gobierno con el PPCV para gobernar la Comunitat Valenciana. Así lo han acordado los equipos negociadores de los dos partidos en un pacto de gobierno con 50 puntos, según han informado este jueves en un comunicado conjunto en el que no detallan el resto de carteras ni competencias que corresponderán al PP.

PP y Vox se comprometen a dotar a la Comunitat Valenciana de un gobierno "estable y fuerte" que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas y anunciadas por ambas formaciones, "a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias".

Ambas formaciones suscriben "la necesidad de asegurar un gobierno de cambio en la Comunitat Valenciana" y reconocen "la generosidad mutua de los dos actores en el proceso de negociación", agradeciendo el trabajo realizado por los equipos, que "han recogido y plasmado las necesidades de los ciudadanos". A partir de ahí, Vox garantiza que apoyará, en la primera votación que se celebre en el pleno de investidura en Les Corts, la candidatura presentada por el líder del PPCV, Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat Valenciana, y desistirá de presentar candidato alternativo a fin de garantizar la correcta celebración de la sesión.

El acuerdo llega tras unas elecciones autonómicas en las que el PPCV fue la fuerza más votada con el 35,37% de los votos y 40 diputados, mientras Vox logró el 12,41% de apoyos y 13 escaños. Los dos partidos suman así la mayoría suficiente de 50 parlamentarios para la investidura del futuro 'president' de la Generalitat.

En concreto, el pacto de gobierno consta de 50 puntos en los que anuncian algunas de las medidas que pretenden desarrollar en los ámbitos de 'Libertad', 'Economía, 'Mundo rural, Agua y Patrimonio', 'Reducción del gasto político', 'Educación y Lengua', 'Sanidad', 'Infraestructuras' y 'Seguridad'. De momento, PP y Vox no han anunciado el resto de áreas en las que se estructurará el futuro Consell, aunque Mazón ha venido entrever durante la campaña electoral y en los últimos días que pretende fijar un máximo de nueve conselleries junto a la Presidencia.

También ha insistido en que lo importante es el programa de gobierno y no el reparto de "sillones" ni el "quinieleo". Este jueves, el futuro 'president' ha asegurado que "no está encima de la mesa" la creación de una conselleria de Familia y ha reiterado que "lo que sí hay es una gran reducción de asesores". Mazón ha defendido que "no siempre lo importante es tener una conselleria como tal" para gestionar un área y ha criticado la gestión de la Conselleria de Vivienda del anterior gobierno del Botànic. Además, ha garantizado que Vox tiene "muy claro" que ocupará "13 diputados y no 50", ya que ha recordado que "quien tiene 40 es el PP".