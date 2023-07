Después del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y del debate a siete, entre los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu, la campaña electoral de este 23J llega (casi) a su fin con el último encuentro televisado entre candidatos, aunque con ciertas diferencias con respecto a lo que iba a ser inicialmente. La propuesta de RTVE para el debate de hoy era un encuentro a cuatro, con los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declinó asistir, por lo que lo que se verá esta noche en La 1 de TVE es un debate a tres.

Los tres candidatos que sí acuden a presentar sus propuestas son el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la candidata por Sumar, Yolanda Díaz; y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Las últimas encuestas sitúan a estos dos, Sumar y Vox, en disputa por la tercera posición el próximo domingo.

¿Por qué no puede estar el atril del PP en el debate?

Junto a los tres políticos, no estará el atril vacío que le correspondería al 'popular'. Desde TVE explican que una sentencia del Tribunal Supremo establece que la visibilización del rechazo de un candidato a no acudir a un debate conlleva un "razonable riesgo de que algún televidente pudiera interpretarla como un juicio de reproche" a la actitud del PP y, por lo tanto, no se ajustaría a los "principios de neutralidad informativa y pluralismo político".

En 2015, en las elecciones del 20D, Mariano Rajoy se negó a participar en el debate a cuatro organizado por 'El País'. "En el caso de que al final no venga, en el estudio habrá un atril vacío para que se vea que nosotros hemos querido contar con él, que nos hubiera gustado que participara en un debate en el que el principal beneficiado es el ciudadano", señalaba entonces el periodista Carlos de Vega, responsable de dirigir aquel encuentro.

Finalmente no acudió y en el plató, junto a Albert Rivera (Ciudadanos), Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos), estaba aquel atril, vacío. Los 'populares' insisten en que el PP ofreció la celebración de un debate a siete, con los líderes de cada partido, que escenificara la realidad sobre posibles pactos de gobernabilidad.

"Esta noche se va a producir un debate de los tres candidatos que van a perder las elecciones", ha asegurado el coordinador general 'popular', Elías Bendodo, indicando que este encuentro es una "escenificación irreal", pues ha considerado que, si es posible, el PSOE gobernará con Sumar pero "con Sumar no suma", por lo que ha advertido de que "solo puede ofrecer la repetición del gobierno Frankenstein, con ERC, Bildu y aquellos que han trabajado para romper España".

90 minutos y tres bloques temáticos

El debate de hoy, moderado por el periodista Xabier Fortes, tendrá una duración aproximada de 90 minutos, 30 menos que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, estará dividido en tres bloques temáticos. Cada uno de estos bloques tendrá una duración de unos 24 minutos:

Economía

Políticas sociales

Pactos de Estado y pactos postelectorales

El orden de intervención de los candidatos, elegido por sorteo, es el mismo en el que estarán ubicados los tres: a la izquierda (mirando a la pantalla) estará Santiago Abascal (Vox); en el centro, Yolanda Díaz (Sumar); y a la derecha, Pedro Sánchez (PSOE). Los tres tendrán, en todo momento, una cámara exclusiva que les vaya enfocando en todo momento.

Además, como en todos los debates televisados que tienen lugar en campaña, los candidatos tendrán un tiempo para dirigirse al ciudadano y llamar a la participación en las elecciones. Se trata del conocido como 'minuto de oro', en el que los políticos dedican unas palabras para tratar de reforzar a su votante pero, sobre todo, de llamar al votante indeciso, el que elige a última hora a quién votará.

Horario y dónde ver el debate de TVE de hoy

La fecha está clara: el debate a tres de TVE es hoy, miércoles 19 de julio, en TVE. El debate comienza a las 22:00 y, además de en los diferentes canales de la radiotelevisión pública, también se podrá seguir en directo en laSexta.com, tanto en un minuto a minuto actualizado en tiempo real como en 'streaming'.