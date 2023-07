Ana Pastor, la moderadora del cara a cara entre Feijóo y Sánchez junto con Vicente Vallés, ha asegurado que no ha visto a los candidatos: "No los he visto porque no nos cruzamos entre los políticos ni sus asesores". Es una de las normas establecidas, así como todo lo que pasará después en el debate. Cuando se entre a plató es cuando podrán ver los moderadores a los políticos, antes no.