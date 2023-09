Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento al PSOE a "recapacitar, a volver otra vez a los grandes pactos". Así se ha pronunciado el líder del PP, desde Tenerife, sobre lo que él mismo ha calificado como "problema territorial en Cataluña", después de que Puigdemont fijase este martes sus condiciones, como la amnistía, para apoyar una investidura.

Feijóo ha expresado que es consciente de que hace falta buscar un encaje para el problema territorial en Cataluña y, aunque reconoce que existe un problema, asegura que la solución ha de ser un "encaje constitucional, un pacto de Estado".

"Sé que hemos de dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña. Pero eso será un pacto de Estado o no será. Se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Eso se hará en el encaje constitucional o no se hará", ha expresado desde Tenerife.