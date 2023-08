Alberto Núñez Feijóo asume ya públicamente la posibilidad de que su investidura fracase a finales de septiembre y empieza a perfilar un discurso de líder de la oposición, con el que reivindica "servir a tu país en el lugar que te toque". Así lo ha reconocido este jueves, después de que Pedro Sánchez rechazara su propuestade dejarle gobernar a cambio de seis pactos de Estado y el compromiso de convocar elecciones tras una legislatura de solo dos años.

"Quizás este proceso de investidura no me lleve a la Presidencia", ha admitido el líder 'popular' durante la apertura del curso político del PP de Madrid, un acto en el que ha defendido que "sí va a llevar a la política nacional y al Congreso de los Diputados la igualdad de los ciudadanos, la dignidad de las instituciones y las prioridades de familias". Una idea que ha repetido a lo largo de su intervención, en la que defendido que el 'no' a su investidura "se recibe con absoluta dignidad".

"Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al Gobierno defendiéndola", ha asegurado Feijóo, que ha defendido que "en política lo importante no es ser presidente del Gobierno después de perder, lo importante es, después de ganar, servir a tu país en el lugar que te toque, sea o no razonable".

Lo ha hecho en un discurso en el que ha cargado contra el PSOE, tan solo un día después de proponerle un acuerdo al presidente del Gobierno en funciones, aseverando que "ha dejado de ser un partido de Estado" y reprochando que los socialistas solo quieren pactar "con aquellos que quieren destruir el país".