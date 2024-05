A tan solo cuatro días de celebrarse las elecciones autonómicas catalanas, el Partido Popular ha endurecido su discurso hasta tal punto de parecerse mucho al de Vox. Fue este martes cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sorprendía al vincular la inmigración ilegal con la okupación. Pero la derecha no se ha quedado solo ahí, diferentes dirigentes han apoyado esta afirmación. Y es que los populares no acaban de superar a Vox en las últimas encuestas y las derechas han entrado en una competición por ver quién usa la inmigración de forma más torticera para arañar votos.

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que "en Cataluña hay un problema de inseguridad y de okupación" y que "esa reincidencia y esa okupación se produce en muchos casos por parte de personas que están en situación irregular en este país".

El discurso, poco a poco, ha ido adquiriendo tintes xenófobos. Así, el líder popular se ha hecho con el discurso de la ultraderecha al pedir el voto a aquellos que "saben que hay en Cataluña los datos más altos de España en robo, hurto...". Lejos de quedarse ahí, diferentes dirigentes del partido se han hecho con el discurso asegurando que "esa reincidencia y esa okupación se produce por personas irregulares". Coinciden, además, en que no hay que mirar a otro lado, ni es cuestión de estigmatizar.

Preguntado por ello, el candidato popular a los comicios catalanes, Alejandro Fernández defiende que "los inmigrantes, si vienen a trabajar, son bienvenidos", pero ha hecho hincapié en que "si vienen a delinquir no los queremos".

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que es el discurso que han tenido "siempre". "Somos un país de acogida", ha continuado Sémper, quien ha asegurado que "otra cosa es que miremos a otro lado cuando viene gente y acaba en la delincuencia". "En Cataluña, dice, " hay delincuencia" e "inseguridad", e insiste en que "el 42% de la okupación de pisos en España se produce en Cataluña". "No podemos mirar a otro lado. No es estigmatizar a nadie, sino al delincuente. Puede tener un color de piel diferente, es irrelevante, pero no podemos mirar a otro lado ante las estadísticas", ha asegurado.

'Copy-paste' ultra

Si se compara el discurso de Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Silvia Orriols (Aliança Catalana), las diferencias apenas son evidentes. Si por un lado Feijóo asegura que "Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurto más altos de España", Abascal insiste en que "no damos la bienvenida a los que llegan ilegalmente pasando pro encima de nuestra Policía y, además, exigiendo. A esos puerta. Billete de vuelta. Los queremos fuera cuanto antes".

Por su parte, Orriols, de Aliança Catalana, habla de "gente que no ha venido a integrarse ni a ganarse las habichuelas, sino a cuestionar los valores occidentales, a saturar los servicios públicos, a traficar, okupar nuestras propiedades y vivir de subsidios".

Pero el que no tiene precisamente ningún reparo en utilizar a los migrantes de forma torticera es Santiago Abascal, el líder de Vox. Y para hacerlo, además, tira de clichés. "Estamos aquí para garantizar lo que ningún otro partido se atreve a defender. Menos inseguridad, menos fiesta del cordero, menos mezquitas y más libertades, más tradiciones ancestrales, más butifarras, más sardanas, más ayuda directa a los de aquí y más libertad para las mujeres", ha asegurado este miércoles.

Barones critican el giro de Feijóo

El cambio de guion del PP es evidente, Feijóo ha ido más lejos que nunca. Pero como cuenta la periodista Ángela Vera, algunos barones critican el giro de Feijóo y no ven bien este vínculo entre los migrantes y la okupación. Según indican, defienden la estrategia de hablar de okupación porque consideran que es un tema preocupante, pero no ven ninguna vinculación con la inmigración.

La periodista de laSexta revela que para esos barones esa estrategia de giro de guion del PP lo único que hace es darles más votos a Vox y Aliança Catalana.