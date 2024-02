Galicia ultima su campaña electoral, y con ella un PP que teme un movimiento sísmico en los cimientos de sus 15 años de gobierno ininterrumpido en la Xunta. Alfonso Rueda se enfrenta este domingo a los comicios más inciertos de este siglo en la región, y lo hace tras una campaña electoral convulsa y repleta de polémicas que cierra con un CIS que abre la posibilidad a un Gobierno de izquierdas .

Cuando el pasado 21 de diciembre Alfonso Rueda anunció el adelanto electoral, el camino a los comicios parecía estar conducido por la polémica alentada por Alberto Núñez Feijóo sobre la ley de amnistía. Un asunto que el exlíder del PP gallego lideraba instalado en su tierra para la campaña.

Sin embargo, la crisis de los péllets pronto enturbió la despejada senda popular. El cruce de acusaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Xunta centró la atención electoral en la inexplicable espera para activar el nivel 2 de alarma y en la mala gestión de los tiempos.

Pronto, la campaña comenzó a adquirir tintes nacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ministros y presidentes autonómicos, pasando por expresidentes, exlíderes y presidentes de honor, viajaron a Galicia para nacionalizar los comicios autonómicos.

No obstante, el verdadero vendaval lo produjo una polémica en el seno del PP en pleno ecuador de la campaña. En plena celebración de los Premios Goya y a apenas una semana de que los gallegos acudieran a las urnas, el PP detonó la aparente nueva estabilidad en el escenario político con un giro de 180ºC en su ofensiva total contra la ley de amnistía que el Gobierno negocia con Junts.ç

Fuentes 'populares' reconocían que Alberto Núñez Feijóo había barajado conceder el indulto a Carles Puigdemont, una opción que, no obstante, aseguraban haber descartado "en menos de 24 horas". Esta postura viraba aquello que el propio Feijóo había admitido días antes en un acto del partido en Lalín (Pontevedra), donde aseguraba que el PP había descartado la amnistía a Puigdemont. "La amnistía siempre fue una línea roja. Nosotros no somos el PSOE, nosotros no comerciamos con España, no nos movemos por la conveniencia política o personal", afirmaba entonces.

Los 'populares' reconocían así que el PP se sentó con Junts a negociar la investidura de Feijóo y que estudiaron la posibilidad de conceder el indulto a Puigdemont para facilitar un Gobierno teñido de 'azul'. Todo tras meses de señalamientos, protestas y una defensa férrea a la acusación de 'terrorismo' sobre el expresident de la Generalitat.

Tras recular, titubear y cuestionar, el PP trataba de despojarse de la polémica con un cambio de tono notable y un discurso que ahora incluso hace suyo el líder del PP regional. Rueda afirma ahora que "no hay ningún giro" en la línea mantenida por el PP sobre la amnistía, sino "una afirmación categórica" de Feijóo "diciendo que en ningún caso se puede admitir una amnistía ni los indultos".

A renglón seguido, el PP trataba de reconducir una campaña que se ha ido escapando del foco de los 'populares', cargando contra el que apunta como su posible sustituto al frente de la Xunta. La presidenta del PP madrileño, en la misma línea del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculaba este mismo viernes al Bloque Nacionalista Galego con ETA, insistiendo en que "comparte papeleta con Bildu en Europa". Formación, según Ayuso, "ya ha puesto en la diana a la Guardia Civil y no van a dudar en hacer lo mismo con todo lo que signifique ser español".

La presidenta madrileña también cargaba con dureza contra la exvicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en un acto de cierre de campaña en apoyo a Rueda. Instaba así a "cerrar la puerta definitivamente" a los nacionalismos "que quieren destruir España", por lo que, en estos comicios autonómicos, ha avisado, los gallegos tienen que "elegir" entre la "libertad" o el "nacionalismo".

Encuestas y debates

Con todo; después de cientos de mítines, decenas de visitas a residencias de ancianos, escuelas, mercados y hasta tiendas de animales, y miles de memes y vídeos en las redes sociales con parodias varias, las encuestas hacen temblar los cimientos del PP en Galicia.

El último barómetro del CIS abre la posibilidad a que la formación liderada por Alfonso Rueda pierda la mayoría absoluta en el Parlamento regional. Según el informe, el PP obtendría un 42,2% de los votos y entre 34 - 38 escaños, es decir, solo en el mejor de los casos el PP podría gobernar con mayoría absoluta como hasta ahora.

El escenario que predice el CIS también abre la posibilidad a un gobierno de izquierdas y es que el BNG obtendría la segunda posición subiendo hasta un 33,4% de los votos y entre 24 y 31 escaños. Por su parte, el PSdeG-PSOE se deja dos puntos respecto a la encuesta publicada hace una semana, obteniendo un 18,1% del escrutinio y entre 9 y 14 diputados autonómicos. La suma de las horquillas medias del BNG y del PSdeG (27+11) daría un resultado de 38 escaños, una mayoría absoluta en el parlamento gallego, compuesto por 75 diputados.

La subida del BNG

La campaña electoral ha supuesto, por el contrario, una subida en intención de voto para el BNG, que lidera la oposición, y un estancamiento del PSdeG, llamado a ser su socio de Gobierno si la izquierda consigue mayoría.

A partir del primer debate electoral, el lunes día 5 en la TVG, el escenario quedó configurado con unos partidos de la izquierda dispuestos a entenderse para enfrentarse a un Rueda solitario, y Vox y DO fuera de foco, aunque este último podría conseguir un escaño, según algunas encuestas, y convertirse en llave para el PP.

La líder nacionalista, la única que repite candidatura, ha centrado su campaña en asuntos que atañan íntegramente a Galicia y se ha dibujado como la "primera presidenta de la Xunta", mientras populares y socialistas han dividido sus esfuerzos entre los anuncios autonómicos y nacionales, o las polémicas llegadas del exterior.

Sánchez y Feijóo, en el cierre de campaña

Galicia se enfrenta así a su último día de campaña. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se desplazarán este viernes a Galicia para arropar a sus candidatos. El líder socialista lo hará en Santiago de Compostela, y tras haber arropado cuatro actos en la región en el marco de estos comicios, los mismos que ha protagonizado el expresdiente José Luis Rodríguez Zapatero. Los 'socialistas' llegan al cierre de campaña reconociendo haber encontrado en esta última semana de la campaña electoral en Galicia un balón de oxígeno con el cambio de posición atribuido a Alberto Núñez Feijoo sobre la ley de amnistía, que les permite definir al presidente del PP como el "cisne negro" de su formación.

En la dirección socialista ponen el foco en que "Feijóo lo ha vuelto a hacer" y, como ya ocurriera en las pasadas elecciones generales, durante la campaña el presidente del PP "se las apaña el solo para que salga a la luz la verdad de lo que piensa". El efecto boomerang sobre la polémica de la amnistía ha derivado, según los socialistas, en el que "el PP ya no pelea por escaños, sino que solo defiende lo que tiene bajo mucha presión".

Feijóo, por su parte, cerrará la campaña en La Coruña, previsiblemente en la línea que la formación ha abanderado la última semana, instando a aquellos "socialistas" que reniegan del nacionalismo gallego –puesto que los sondeos sitúan al PSdeG como tercera fuerza política– y ofreciendo al PP como la alternativa a una coalición de gobierno que vele por la independencia de Galicia, la imposición del gallego y las subidas de impuestos.

Una postura que desde el PSOE sitúan como un método desesperado de un PP que ha apretado "el botón del pánico" y emplea "mentiras, la banda terrorista ETA, insultos" y todo lo posible porque "ven en el horizonte otra mudanza en Génova 13", en clara referencia a que tras los resultados de las gallegas de este 18-F hay opciones de "desalojo" de Feijóo al frente del PP. "Sería cruel que le eche Galicia", ha reconocido un alto dirigente socialista sobre el futuro del expresidente de la Xunta.

Por su parte, este mismo viernes el presidente en funciones de Galicia y candidato del PP a las lecciones autonómicas, Alfonso Rueda, ha asegurado en una entrevista en TVE que la "Xunta ha sido una víctima más de una actuación inexplicable del Gobierno central" en relación a los pelets que llegaron a las costas gallegas. "Lo que queda es una enorme demagogia, un plantamiento evidentísimo, una intención en aquel momento, en el que arrancaba una precampaña, de un rédito electoral y un daño a la reputación de los productos pesqueros y marisqueros del que nos estamos recuperando codo a codo con la gente del mar".

Rueda ha mostrado su confianza en que, "cuando pase el barullo lógico de una campaña electoral, se va a ver con calma como la Xunta fue una víctima" del Gobierno que "siendo avisado el mismo día de la caída del contenedor, tardó casi un mes en decir algo, en poner en marcha ese operativo y después impedir, por activa y por pasiva, que se le dijera qué se necesitaba".