El presidente de Democracia Ourensana (D.O.), Gonzalo Pérez Jácome, ha asegurado este viernes que le da igual con quién pactar tras las elecciones gallegas de este domingo, donde este partido de esencia localista será clave si consigue representación. El líder de la formación ha explicado este viernes en Al Rojo Vivo pactará "con el demonio" si consigue "el cielo para Ourense": "Show me the money".

Jácome, conocido por ser excéntrica y polémico, ha señalado que ellos aprovecharán ser claves para decantar la balanza en el próximo gobierno para favorecer a los ourensanos. Asimismo, ha denunciado que a los ourensanos se les está "machacando de hace décadas" y con estos comicios buscan poner fin, según el dirigente, a ese "abandono" que sufren en comparación con otras provincias de Galicia.

El líder de D.O. ha asegurado que ellos son la formación más destacada en la ciudad de Ourense por su forma de hacer la política de hipertransparencia. Todo empezó, según él, con la emisión de los "plenos íntegramente" en la televisión local y ahí los ciudadanos "vieran la cocina por dentro".

"Nosotros esperamos ser decisivos el próximo domingo", ha sostenido, añadiendo que ellos repiten una frase y es: "Nosotros pactaremos con el demonio si hace falta si con ello conseguimos el cielo para Ourense". Con ello, ha asegurado que les "da igual que gobierne la derecha clásica o la izquierda clásica".

"Nos da igual el PP o BNG, Ourense es nuestra prioridad", ha insistido, agregando que si son clave en la noche electoral del domingo para conformar la Xunta usarán la famosa frase de Jerry Maguire que es "show me the money, que es enséñame la pasta".