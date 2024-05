Todos contra Salvador Illa. A una semana de las elecciones autonómicas en Cataluña, los rivales del candidato del PSC focalizan sus ataques contra un Illa que aboga por la unión frente a "poner obsesivamente el acento en lo que nos separa". Illa ha estado acompañado en un acto en Girona por un José Luis Rodríguez Zapatero que ha reprochado al PP que no asuma su derrota en las urnas. "¿Tuvo algún problema Aznar cuando ganó las elecciones? ¿Y Rajoy? Nadie dijo nada", afirma Zapatero.

Desde Salou (Tarragona), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a los votantes de Ciudadanos, a quien ha calificado como un "partido hermano". "Bienvenidos a vuestra casa", les ha interpelado. Ha sido uno de los muchos actos que se han vivido este domingo, cuando también han comparecido el president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès; el candidato de JxCat, Carles Puigdemont; y la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, junto a la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach.

Pere Aragonès ha arremetido este domingo contra el PSC, del que ha dicho que "no es de izquierdas", sino "el más conservador de la historia" y con "la agenda comprada a la gran patronal". En un acto electoral organizado por las juventudes del partido, Jovent Republicà, en la plaza de la Virreina, Aragonès ha elevado el tono contra los socialistas, que ya han sido diana habitual de sus ataques, junto a Junts, durante la primera mitad de campaña electoral.

Para el president es necesario "garantizar un Govern liderado por la izquierda del país", espacio político en el que ha situado a ERC pero no al PSC. De los de Salvador Illa ha dicho que se oponen a regular el alquiler de temporada, a las políticas en favor del catalán y a las medidas feministas impulsadas por su ejecutivo.

También ha asegurado que "se quieren cargar el territorio" con proyectos de infraestructuras como la autovía B-40 (más allá de Sabadell y Terrassa, que sí pactaron con ERC) o la ampliación física del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y en contraposición ha reivindicado que en ERC son "los del transporte público": "No podemos dejar Cataluña en manos de quien gestiona la Renfe", ha añadido.

Desde Argelès-sur-Mer (Francia), Carles Puigdemont ha emplazado este domingo a los jóvenes que "desconfíen de aquellas soluciones que se pueden explicar en minuto y medio y de aquellas que quedan bien en el espacio de un tuit". "El amor a primera vista existe, pero la verdad al primer clic, no. Desconfiad de aquellas soluciones que se pueden explicar en un minuto y medio, de las propuestas que quedan bien en el espacio de un tuit. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. No existen soluciones fáciles. Nosotros somos los de las soluciones complejas", ha señalado el president.

El candidato de Junts se ha comprometido a incorporar políticas de prospectiva en todos los departamentos para "trabajar en la Cataluña del futuro". Además, Puigdemont ha advertido de que hay elementos que corren el riesgo de atravesar "un punto de no retorno", en alusión a la lengua catalana con un Govern liderado por el socialista Salvador Illa, al que ha acusado de "no respetar uno de los elementos que hacen que Cataluña sea nación". "¿Qué más hace falta, que nos hagan un dibujo de lo que le pasará a la lengua si gobiernan?", se ha preguntado.

Yolanda Díaz pide "coherencia" al PSOE

Por su parte, Yolanda Díaz ha pedido a los socialistas "coherencia", porque mientras que "en Madrid rechazaron con contundencia el proyecto de Eurovegas, el PSC defiende en Cataluña la instalación del macrocasino del Hard Rock" en Tarragona. En un acto electoral de los Comunes Sumar celebrado en el Palacio de Congresos de Tarragona, ha advertido que "jugar con la ciudadanía es un riesgo y es irresponsable", y "hay que decirle a ciudadanía que la propuesta que se le hace de un enorme casino, es una política del pasado".

"Tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión, hay que dejar de convertir las ciudades en parques temáticos, hay que regular los precios de la vivienda, hay que reducirlos", ha reclamado la líder de Sumar. La gente de Sumar y de los Comunes "nos paramos, pensamos y actuamos", ha asegurado Yolanda Díaz que también ha reivindicado un nuevo gobierno catalán "que abra las puertas a la esperanza, a la Cataluña que vibra, la de la Assemblea de Catalunya, pero no se hace con políticas fallidas, no se hace con un macrocasino, ¿qué mensaje se envía a nuestros hijos defendiendo este proyecto?", se ha preguntado.

Jéssica Albiach ha avisado este domingo que, tras las elecciones catalanas del 12M, "sólo habrá un Govern con los votos de los comunes si la vivienda es su primera prioridad". En un acto electoral de los Comunes Sumar convocado en el Palacio de Congresos de Tarragona ante unas 200 personas, Albiach ha indicado que Cataluña atraviesa "una emergencia" en materia de vivienda, debido al hecho de que ésta "se ha convertido en una mercancía y no en un derecho, que es lo que debería ser".

"Nos oponemos a que las políticas de vivienda las marque la patronal inmobiliaria", ha afirmado antes de asegurar que ella quiere un gobierno de izquierdas y está convencida de que "los votos de los comunes serán determinantes" para que lo haga, si bien "sólo habrá un Govern con los votos de los comunes si la vivienda es la prioridad".