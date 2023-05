Estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo son claves para el Partido Popular, cuyos resultados pueden suponer un cambio radical en el panorama político de España. Así lo considera Antonio García Ferreras. El presentador de Al Rojo Vivo ha valorado en La Roca la importancia de estos comicios para los populares: "El PP está mas relajado porque está convenido de que va a subir. Y Feijóo, pase lo que pase, va a ser candidato a las generales. No van a tener otra tormenta que descabalgue al líder del Partido Popular". Algo bueno, en principio, para la formación popular.

El factor diferencial: la relación que mantienen Feijóo y Ayuso. "Feijóo, respecto a Ayuso, mantiene una actitud diferente a la de la anterior Ejecutiva. Ahora, Feijóo piensa de Ayuso: 'Haz lo que te de la gana, me vas a venir bien porque vas a sumar voto y estoy convencido de que hasta diciembre no vas a intentar el asalto a Génova'", ha analizado García Ferreras, quien no obstante ha advertido: "Vox va a decirle esta noche al PP que le necesitan. En la mayoría de territorios, la recuperación del PP va a depender de Vox".