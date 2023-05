Baleares se presenta como un escenario clave en estas elecciones. Francina Armengol (PSOE) busca revalidar el cargo de presidenta de la comunidad, pero lo hace frente a una candidata que ha ido cobrando cierta relevancia y que puede que se lo ponga complicado: Marga Prohens (PP) abandonó su escaño en Madrid para presentarse, bajo la siglas del Partido Popular (PP), con el fin de entrar en el Govern.

La presidenta del PP en Baleares ha abandonado su escaño en Madrid para presentarse a las elecciones autonómicas, ya que la ley impide compaginar un escaño en el congreso con otro en la asamblea regional, No fue la única en hacerlo, la diputada de Podemos y cabeza de lista para su partido en el archipiélago, Antonia Jover, también ha dejado su escaño para buscar la Presidencia de la comunidad autónoma. Por ahora, Prohens se ha convertido en la tercera candidata a la comunidad con más apoyo entre el electorado, según una de las últimas encuestas del CIS, por detrás de la actual presidenta y del cabeza de lista de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Con más de 12 años en política, la candidata del PP ha sido diputada del Parlamento de Baleares y portavoz del Grupo Popular en el Senado. Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Prohens se ha convertido en la actual líder del PP balear después de ostentar el cargo de vicepresidenta y secretaria de comunicación interna del grupo.

Política desde joven, militó en las Nuevas Generaciones del PP desde 2005 hasta 2009 para, dos años más tarde, llegar al Parlament en la lista liderada por José Ramón Bauzá. Cuando se convirtió en líder de los 'populares' baleares, Armengol se refirió a su nombramiento como un retorno del "planteamiento de la crispación" a la formación. Precisamente entonces señalaba que la política de Prohens recordaba a la de Bauzá, "de las que fue fiel defensora".

Uno de los temas a los que la presidenta de las islas y también el líder de MÉS se refería era al idioma: "El nuevo PP de Prohens es lo mismo que el de Bauzá" en lo que respecta al catalán, aseguraba Apesteguia entonces. Entre los compromisos de Prohens está el de frenar la obligatoriedad del catalán al personal sanitario y convertirlo únicamente en un mérito.

La tercera candidata más valorada, según el CIS

Los datos del CIS apuntan a que el PSOE balear ganaría las elecciones autonómicas del 28 de mayo, con el PP como segunda fuerza política. No obstante, en cuanto a líderes se refiere, Prohens tiene a otro más por delante.

La candidata mejor valorada es la actual presidenta (4,94), seguida de Apesteguia (4,27). En tercera posición estaría la propia Prohens, con un 4,2. Por detrás de ella están Patricia Guasp, de Ciudadanos (3,77), y Jorge Campos, de Vox (3,24).

Aun con los datos en su contra, Prohens se ve confiada en que "ganará las elecciones": "Que Armengol gane el CIS, que nosotros ganaremos las elecciones", señaló, en un mitin de su partido.

Su intención, sostiene, es no pactar con Vox ni con ningún otro partido, sino "trabajar para gobernar en solitario": "El programa de Gierno es un contrato mío con los ciudadanos y no se mercadea, no sea transacciona y no se pacta (...). Soy la única candidata que puede decir que se presenta para ganar las elecciones y no liderar un bloque".