Carles Puigdemont quiere presentarse a la investidura y ser de nuevo president, pese a su segundo puesto en las elecciones catalanas de este domingo. Una intención que ya esbozaba la misma noche electoral y que ha confirmado este lunes en una comparecencia desde Argelès-sur-Mer, en Francia.

"Creemos que hay opciones de ir a la investidura", ha manifestado el candidato de Junts, quien, acto seguido, ha anunciado su intención de presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat en el debate de investidura. Así, Puigdemont ha planteado conformar un Govern "de coherencia soberanista" y ha defendido que tendría más opciones de ser investido en segunda votación en el Parlament que el PSC de Salvador Illa, vencedor de los comicios del 12M.

"Nosotros podemos agrupar una mayoría coherente, no absoluta, pero sí coherente, más amplia de la que no puede sumar el candidato del PSC y a eso nos dedicaremos a partir de ya", ha asegurado el expresident, que ha indicado que intentarán llevar a cabo los contactos para aglutinar esa mayoría con la intención de formar un Ejecutivo "que funcione, que haga funcionar el país y que quiera continuar plantando cara a Madrid".

Asimismo, Puigdemont ha asegurado que una repetición electoral sería "muy mala noticia" para Cataluña, a pesar de que les permitiría superar "muchas de las dificultades" que han tenido, en alusión al hecho de haber tenido que hacer campaña desde el extranjero ante la posibilidad de ser detenido si regresaba a España.

Ya a preguntas de la prensa, Puigdemont ha confirmado que ha iniciado los contactos con Esquerra Republicana y ha abogado por realizar una "reflexión profunda" en el seno del independentismo, que por primera vez en estas elecciones ha perdido la mayoría absoluta y suma menos que las fuerzas no independentistas. "Creo que estamos en condiciones de hacer Gobierno, con liderazgo fuerte y que pueda unificar estrategias ante el Estado español, con quien tenemos que seguir negociando", ha insistido no obstante.

El candidato de Junts también ha considerado que la opción de un tripartito de izquierdas está descartada, porque, a su juicio, "es evidente que ERC ha descartado explícitamente esta opción". "No hay posibilidad, a no ser que haya una alianza contranatura en torno al candidato socialista", ha agregado. "No hay otra opción de mayoría absoluta en Cataluña, porque nosotros hemos descartado la 'sociovergencia'", ha incidido.

¿Cómo podría sumar Puigdemont?

En principio, sin embargo, al independentismo no le darían los números para formar un Govern, con lo que la única posibilidad pasaría por una abstención del PSC de Illa en segunda votación.

Junts obtuvo 35 escaños en los comicios, que, junto a los 20 de ERC, suman 55 diputados en el Parlament, lejos de la mayoría absoluta de 68. Así, aun contando con el 'sí' del resto de partidos independentistas, no llegarían: aunque sumaran los cuatro parlamentarios de la CUP y los dos de Aliança Catalana, el partido ultraderechista con quien tanto ERC como Junts se han comprometido a no pactar, no serían suficientes para llegar a una mayoría absoluta.

El PSC descarta una abstención

De esta forma, y contando con que PP, Vox y los Comunes votarían en contra de un Govern presidido por Junts, su única opción sería que los socialistas se abstuvieran, alcanzando así una mayoría simple que les permitiera gobernar, posiblemente sin el propio Puigdemont. Esto, por otra parte, asentaría la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios independentistas.

Sin embargo, fuentes del PSC consultadas por laSexta descartan ya esta posibilidad: "No vamos a hacer presidente a Puigdemont", sostienen, incluso aunque lo pidiera Moncloa. "El PSC es el PSC. Además, el primero encantado de que Illa sea presidente es Pedro Sánchez", mantienen.