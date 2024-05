Carles Puigdemont lo tiene claro: si hay repetición electoral en Cataluña, volverá a presentarse como candidato y lo hará, advierte, "en mejores condiciones". Así lo manifestaba el candidato de Junts en una entrevista en 'TV3' este martes, en la que no obstante abogaba por evitar una situación de bloqueo que aboque a nuevas elecciones.

"Debemos esforzarnos todos para no ir a un escenario de repetición electoral. No digo que sea sencillo, pero deberíamos movilizarnos para que no haya repetición electoral. Creo que sería una muy mala noticia", expresaba el expresident de la Generalitat.

No obstante, ante la pregunta de si volvería a ser candidato llegado el caso, Puigdemont ha respondido afirmativamente y ha sostenido que lo haría además "en mejores condiciones, porque ya estaría allí" y podría participar en los debates electorales y "hacer campaña en igualdad de condiciones" que sus rivales.

Así, Puigdemont da por hecho que para entonces ya podría regresar a España, a la espera de que la ley de amnistía concluya su tramitación en el Senado y se apruebe definitivamente en el Congreso. Sus declaraciones sobre una hipotética repetición electoral llegan, además, a pocos días del 12M, unos comicios tras los que las encuestas y los vetos cruzados auguran un complejo escenario de pactos.

Por otra parte, en la misma entrevista con la televisión catalana, realizada desde Perpiñán, Puigdemont ha mantenido su promesa de volver para estar en la sesión de investidura y ha asegurado tener un plan para culminar la independencia de Cataluña. "El referéndum ya lo hemos hecho", ha afirmado en este sentido, señalando que hoy existe un "nuevo marco jurídico que no teníamos en 2017".