Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) es la formación política por antonomasia del País Vaco, que fue fundada por Sabino Arana (1865 -1903), en Bilbao en 1895. Arana, padre del nacionalismo vasco, fue también el político, escritor e ideólogo procedente de una familia católica y carlista que creó la ikurriña (bandera vasca) y numerosos neologismos vascos, entre ellos la propia palabra jeltzale, que hace referencia a los simpatizantes del partido nacionalista.

A pesar del contexto de la época en el territorio vasco, que no hay que obviar, Arana se situaba en unos valores muy conservadores e integristas en lo religioso, y sus críticos han destacado el fundamento racista, machista y xenófobo de su ideología, como recoge la Biblioteca Nacional en su perfil biográfico.

De entonces hasta hoy han pasado casi 130 años y la posición del PNV ha ido cambiando. Aunque su origen siempre los enmarca de base en la derecha, las alianzas en los Gobiernos autonómicos y su posición adoptada en los últimos meses los han acercado a partidos más a la izquierda.

Pero el paso al centro lo adoptó mucho antes. El profesor José Luis de la Granja, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, sitúa en la Segunda República (1936) y en el PNV de José Antonio Aguirre el momento en el que la formación se instaló en el centro político, al romper con el carlismo.

¿Cómo se define hoy el PNV?

Como explican en sus propios estatutos y página web, el PNV se define a sí mismo como "partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano".

Sobre todo, el PNV se circunscribe a la defensa de los intereses vascos y reconoce a Euskadi "como patria y como territorio, a ambos lados del Pirineo, en el que habita el Pueblo Vasco, la Ikurriña como Bandera y el Euzko Abendaren Ereserkia" como himno. Además, considera al euskera como lengua nacional vasca.

El PNV ha evitado entrar en esa disyuntiva de izquierda y derecha de forma expresa, como especificó su presidente, Andoni Ortuzar, poco después del 23J: "Ni a la izquierda ni a la derecha: el PNV está donde ha estado siempre, con Euskadi y con la democracia, al lado de la sociedad vasca".

Y no es el único dirigente que se ha expresado en esos términos. Itxaso Atutxa, (Bilbao, 1967), jefa de la Ejecutiva del partido en Vizcaya o Bizkai Buru Batzar (BBB), respondió así en una entrevista en Ctxt.es: "No me considero de derechas. Aquí parece que todos somos ultracatólicos. Otra cosa es que seamos un partido de orden, que no lo niego, y que hablemos de estabilidad porque nos parece fundamental. Si a alguien le parece que esos planteamientos son de derechas, pues vale. Pero si se analiza lo que hemos hecho en los últimos 40 años, (...) nadie podrá decir que el PNV es un partido de derecha".