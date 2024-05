El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en su primer acto electoral en la campaña catalana para arropar al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.

Desde un mitin celebrado en uno de los feudos históricos socialistas, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Pedro Sánchez ha agradecido las movilizaciones en la calle para que siguiera en La Moncloa y se ha referido al parón que se dio para reflexionar.

"Estos cinco días que nunca olvidaré he extraído muchas lecciones, mucho aprendizaje personal. Me he dado cuenta de que vivimos en un gran país, en un país en el que somos más los que queremos la política limpia, los que queremos una democracia fuerte frente a los insultos, las descalificaciones, los bulos y las difamaciones", ha defendido.

Sánchez, "dispuesto a hacer frente a la máquina del fango"

Entre aplausos y gritos de "presidente", Pedro Sánchez ha insistido en que está "dispuesto a hacer frente a la máquina de fango de Feijoo y Abascal".

"Una máquina del fango que tiene a sus pseudomedios de comunicación que hacen circular bulos, desinformación, mentiras, ataques personales", ha denunciado el Presidente del Gobierno.

Muy duro, Pedro Sánchez se ha preguntado "por qué siempre hay crispación cuando la derecha está en la oposición" y ha añadido que "derecha y ultraderecha atacan a la democracia porque no acatan los resultados en las urnas y mandan mensajes a los que no piensan como ellos".

"Vamos a ganar al fango votando a Illa"

"Nos acosan para decirnos que, si no pensamos como ellos, van a ir con todo contra nosotros y eso no es aceptable en democracia", ha puntualizado al tiempo que ha lamentado que "juegan sucio".

"La gente quiere respuestas solidarias. Hemos dado respuestas a las guerras. Quiere un gobierno que defienda la paz, un gobierno que, en vez de crear conflicto, pacte con los sindicatos. Quiere un gobierno que no aproveche las crisis para privatizar. Vamos a ganar al fango votando a Illa", ha zanjado.

Salvador Illa da las gracias a Pedro Sánchez

Antes del turno del Presidente del Gobierno, ha tomado la palabra el candidato del PSC, Salvador Illa, que ha agradecido su presencia. También ha hablado de los cinco días de parón indicando que, a veces, hay que detenerse y reflexionar sobre para qué sirve la política.

Además, le ha agradecido que se la haya jugado en Cataluña para consolidar un proyecto de política de convivencia y diálogo: "Gracias por tu coraje, tu valentía, por tu trabajo para que Cataluña volviera a la normalidad. Todos lo sabemos bien que te la has jugado por Cataluña y Cataluña no va a olvidar esto".

Horas antes, Salvador Illa, que lidera en las encuestas, ha abierto la puerta a Pactar con Junts después de las elecciones. No obstante, ha puesto una condición: que los de Carles Puigdemont no prioricen la independencia.

"Vamos a ver qué resultado tiene Junts y qué decide hacer Junts. Si es la opción de mantener como prioridad la independencia de Cataluña a cualquier precio, va a ser muy difícil. Me parece que los acuerdos son buenos en política y estoy abierto a alcanzarlos con todos en política, excepto con los que abanderan el discurso del odio", ha respondido en una entrevista en la SER.

Por su parte, Carles Puigdemont ha descartado pactar con los socialistas: "Ningún voto a la candidatura que yo lidero servirá para hacer president al señor Illa". Ha defendido que solo pactará con otros partidos independentistas siempre que sea él quien lidere el Govern. ERC podría ser decisiva, pero no desvela a quién apoyaría.