Ocho candidatos y un solo espacio donde compartir sus propuestas para Cataluña. El próximo lunes 6 de mayo, laSexta emitirá en exclusiva el debate entre los partidos catalanes antes del 12M. Una cita, que se podrá seguir también a través de 'Onda Cero', que contará con la presencia de todos los principales candidatos, menos Carles Puigdemont, que no puede pisar España.

Le sustituirá Josep Rull en representación de Junts per Catalunya, que debatirá con el candidato del PSC, Salvador Illa; el de ERC, Pere Aragonés; la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach; el candidato del PP, Alejandro Fernández; la aspirante de la CUP, Laia Estrada; el de Ciutadans, Carlos Carrizosa; y el de Vox, Ignacio Garriga.

Un debate marcado por los posibles pactos

Un debate que estará muy marcado por los posibles pactos postelectorales. Illa, que parte como favorito en las encuestas, ha apostado ya por "llegar a acuerdos muy transversales" y no descarta acuerdos con los partidos independentistas e incluso el apoyo del PP. "Tengo más afinidad con formaciones de izquierda, es verdad, pero he llegado a acuerdos con otras formaciones", ha señalado al respecto este martes.

El candidato 'popular', sin embargo, no parece por la labor. "Hay algunos que solo tienen un plan para salvarse a sí mismos", ha aseverado Fernández, en alusión a Puigdemont, mientras acusaba a Pedro Sánchez y Salvador Illa de solo tenerlo para "facilitarle la vida" al expresident catalán. Desde Comuns Sumar, a su vez, aspiran a cerrar alguna puerta más en esos futuros acuerdos y Albiach ya ha dejado claro que no pactarán con la derecha: "No pactaremos con Junts y no pactaremos, evidentemente, con el PP", ha asegurado.

Puigdemont, por su parte, apuesta por la "máxima unidad" del independentismo y asegura que contará, "por descontado", con Oriol Jnqueras, Marta Rovira, Aragonès y "quien quiera sumar para levantar este país". Evita responder así a las críticas de Esquerra.