El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado reingresar en su plaza de médico forense, después de que los malos resultados electorales lo sitúen fuera del Gobierno de esta comunidad.

Según han adelantado el diario HOY y El Periódico Extremadura, Fernández Vara, quien ya había dicho que si no lograba gobernar abandonaría su carrera política, ha pedido volver a su plaza de médico forense, la cual está asignada al Instituto Médico Forense de Badajoz. Fernández Vara ha explicado a Efe que hasta que no haya otro presidente no puede "tomar ninguna decisión", pero sí ha reconocido que ha comunicado al Ministerio de Justicia "la posibilidad de reingresar" en su plaza de médico forense.

No obstante, Fernández Vara presidirá este martes, a partir de las 17.00 horas, una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura. Los resultados electorales han igualado a diputados al PSOE, que pierde seis, y al PP, que gana ocho.

Las posibilidades de posibles pactos se reducen al ámbito de la derecha, pues Vox ha obtenido cinco -se estrena en el parlamento extremeño- mientras que Unidas por Extremadura mantiene los cuatro de la pasada legislatura. En la comparecencia de prensa ofrecida la noche del domingo en la sede regional del PSOE, Fernández Vara insistió en que "la culpa" era suya. "Yo he fracasado, es una realidad obvia", dijo al inicio de su comparecencia de prensa.