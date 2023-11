En los últimos tiempos vivimos, sin lugar a dudas, acompañados por la llamada "cultura de la dieta"; esta juega un papel fundamental en nuestro día a día con toma de decisiones en función de si estoy a dieta o de qué tipo de dieta llevo.

Lo primero que me gustaría dejar claro es si una dieta, entendiendo como dieta únicamente al plano nutricional, determina algunas decisiones del tipo "no salgo que estoy a dieta", es que algo mal estás haciendo.

La persona que mejor come es la persona que mejor decide en función de la situación que se le presenta y, sin duda, algunas veces la comida no son solo nutrientes, también es cultura, tradición, familia, amigos, etc. Esto debemos tenerlo muy, muy presente, o se nos hará tremendamente duro mantener una determinada forma de comer.

Desde hace ya tiempo ha aparecido el movimiento body positive, donde personas con obesidad se sienten muy orgullosos de sus cuerpos, donde se lanza un mensaje muy positivo hacia la diversidad de cuerpos y donde creo necesario que cada persona se acepte tal y como es. Nunca, nunca, nunca se conseguirán grandes resultados si una persona no se acepta, ya que siempre habrá un "pero" que poner.

Dicho esto, creo que el mensaje en algunas ocasiones del body positive está siendo usado por algunas personas para conformarse y no aceptar que tener 40 kilos de sobrepeso bajo ningún concepto es metabólicamente sano.

Se confunde la aceptación con buscar tu mejor versión de salud, y esta no tiene que ser un peso estandarizado, debe ser buscar estar sanos y en función de esa premisa ya elegirás si te gusta estar con algún kilo de más o de menos, pero debemos buscar la salud.

Sin aceptación no hay resultado, pero aceptarse no es negar una realidad, no es negar que la obesidad no es un problema de salud y que directamente de ella hay muchas enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, enfermedades metabólicas o una probabilidad muchísimo más alta de desarrollar problemas del tipo cardiovascular o cerebrovascular.

Lúcete, acéptate, siéntete orgulloso u orgullosa de como eres, pero, por favor, busca tu mejor versión de salud, solo es eso.

Vivimos en una sociedad muy dicotómica donde o todo es blanco o negro, bueno o malo, sano o insano, pero en cuestiones de salud no debería ser así, hay muchos colores y vivir en los extremos "o muy sano o me castigo mucho" no te va a llevar a ningún sitio. Debemos entender que nuestro cuerpo es el único medio de transporte que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, por lo que, o entendemos que debemos mantenerlo lo mejor posible, darle una buena gasolina y hacerle las revisiones pertinentes, o más pronto que tarde, nuestro coche se va a quejar y deberemos llevarlo al taller. Y cuando hablamos de salud, mejor dejar los talleres lejos.