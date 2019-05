Peli, sofá y snacks saludables

En los últimos tiempos se ha puesto de moda un plan para disfrutar solo o acompañado: "Netflix and chill". Es decir, el "peli y manta" de toda la vida. ¿Quién se puede resistir a un domingo de maratón de series gracias a la gran oferta que tenemos ahora en las televisiones digitales y plataformas de contenidos?

Y para la salud no es mal plan. Sobre todo, mentalmente. Un momento de desconexión y relax que casi siempre (por no decir siempre) se acompaña con algo de comer. Y desde las tradicionales palomitas de maíz, pasando por los nachos y diferentes "dipeos", las extendidas patatas fritas, hasta las entretenidas pipas, la oferta de sancks es amplia y para todos los gustos.

ATENCIÓN SPOILER: Pero si hay algo en común en todos ellos es el exceso de lo que tenemos que controlar en nuestra alimentación, y la carencia de nutrientes que puedan servir de excusa para recomendar su consumo mientras descubrimos qué personaje es el siguiente en dejar la serie. Las grasas, el azúcar o la sal hacen acto de presencia en cantidades que pueden arruinar este gran momento.

¿Tenemos que renunciar a "picar algo"? No tiene por qué. Solamente necesitas saber qué otras alternativas saludables pero ricas y atractivas existen para sustituirlos y seguir disfrutando. Aquí te explico cuatro de ellos. Fáciles de preparar, nutritivos y, sobre todo, ricos. Porque nadie quiere ver una película comiendo avena (o al menos no la gran mayoría de la gente), ni tienes por qué renunciar a uno de los planes más extendidos entre jóvenes y no tan jóvenes.