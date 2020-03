Si en un embarazo normal suelen surgir infinidad de dudas y en ocasiones miedos, me imagino los difíciles momentos por los que estáis pasando todas aquellas familias que estáis esperando un bebé. Desde aquí, desde el otro lado de la pantalla, os mando un abrazo virtual enorme. Pero, además, si un posparto ya es difícil, en estas semanas de aislamiento, de noticias contradictorias y de bombardeo mediático, me pongo en vuestro lugar y soy capaz de sentir vuestra soledad e incertidumbre. ¡Ánimo! No estáis solos.

Es por ello que ante la continua actualización y revisión de los protocolos en cuanto al COVID-19, hoy revisaremos las preguntas más frecuentes en cuanto al embarazo, lactancia y recién nacidos publicado el 17 de marzo de 2020 por el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Neonatología.

Estoy embarazada y me han diagnosticado COVID-19 ¿se lo puedo pasar al bebé?

Hasta la fecha y según los pocos casos registrados en China, no hay evidencia clara de transmisión vertical madre - hijo, esto quiere decir que hoy en día se cree que el virus SAR-COV-2 no se transmite a través de la placenta al feto.

¿Y en el parto? ¿Se lo podría transmitir?

Con los datos con los que se disponen, tampoco hay evidencia.

¿Y en la leche materna?

Tampoco. Hasta ahora los datos de los que disponemos son en neonatos de madres infectadas en el tercer trimestre de gestación y todos ellos han sido negativos, tanto en ellos, como en placenta, como en leche materna. A excepción de un caso publicado de un bebé nacido en la semana 40 cuya madre tenía una neumonía y que resultó positivo en una muestra que se recogió a las 30 horas de vida, estando el bebé asintomático, es decir, sin síntomas de enfermedad.

¿Entonces... si contraigo el virus ¿puedo seguir dándole pecho?

Dado que este punto es muy importante y genera cada día cientos de preguntas, cito textualmente lo que la Sociedad Española de Neonatología (SeNeo) dice al respecto:

"Aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 es importante insistir en que la lactancia materna otorga muchos beneficios como el potencial paso de anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, por ello y ante la evidencia actual la SeNeo recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del Recién Nacido y su madre así lo permitan".

En este sentido coincide con las recomendaciones de la OMS quienes abogan por mantener la lactancia materna tanto en madres positivas como en aquellas que están a la espera de resultados siempre y cuando se mantengan las medidas de control de la infección: lavado de manos frecuente antes y después y uso de mascarilla.

En el caso en el que la madre no se encuentre en condiciones de amamantar se puede extraer la leche y esta será administrada por un cuidador sano.

NOTA importante: estas recomendaciones pueden ir variando en función de las instrucciones que las autoridades sanitarias vayan concretando por lo que os recomiendo siempre consultar con vuestro pediatra/ginecólogo/matrona y con los últimos protocolos actualizados de la SeNeo y del Ministerio de Sanidad.

¡Ánimo! Ya queda menos. En unas semanas todo esto habrá terminado y habremos recuperado nuestra vida normal no sin antes haber extraído valiosísimos aprendizajes que, sin ninguna duda, nos harán valorar aún más la vida.

Hasta la próxima.