Añoro a Manuel Vázquez Montalbán. Y como suelo acudir a él cada vez que necesito refugio lo he hallado en su rechazo al partido religión. Al repudio a la ideología como un elemento de dogmatismo y fe, en lugar de como guía moral de valores y comportamientos que mapeen el devenir vital de cada uno. Así entiendo las ideas políticas, como un elemento superior que trasciende a la estructura organizativa que en un momento determinado de la historia conforma con unas siglas ese proyecto. Dan igual Unidas Podemos, Más País, Compromís, Adelante Andalucía, Equo o lo que queda de En Marea, porque la izquierda existió antes que esas formaciones y seguirá cuando desaparezcan fruto de sus luchas fratricidas. Porque desaparecerán, basta esperar el momento. Son muchos los que ya son polvo del olvido antes que ellos. Que no se crean especiales.

Cuando la conformación ideológica es un ente que flota sobre las siglas del momento existen claves que ayudan a desencriptar los movimientos para encontrar elementos de anclaje ante tanta vanidad. Uno de ellos se basa en la lealtad y el trato al compañero. Un valor superior que contrasta con las luchas intestinas entre hermanos de militancia, endémicas de la política, y que en la izquierda suelen ser más afiladas y a la cabeza. El cuidado elogio del piolet.

Hay pocos elementos que definan mejor a un político y una organización que el trato dado a un vecino de lucha, y los movimientos que se están dando en Compromís, Adelante Andalucía, Equo y algunos elementos de En Marea para renegar de Unidas Podemos y echarse en brazos de Más País o de utilizar su repentina aparición para minar el liderazgo de Iglesias son de una deslealtad y una cobardía que merecen el repudio de cualquiera con un mínimo de sentido de la camaradería. Y que no se sienta libre nadie de responsabilidad, porque igual de desleal fue Pablo Iglesias con una crítica descarnada a concejales de Más Madrid el día previo a las elecciones. No hay enmienda posible.

Es inevitable pensar que la estrategia de unión y confraternidad vivida en 2016 y acogida con alborozo por muchos de los miembros que ahora repudian el proyecto se debía a la posibilidad de alcanzar cuotas de poder para cubrirse el riñón y no para mejorar la vida de la ciudadanía. La vergonzante huida de Unidas Podemos en pequeños grupúsculos que les garanticen seguir viviendo de la política está siendo pudorosa. Comprendan ustedes que no me crea que los anticapitalistas de Andalucía propongan en serio que es posible el 10N un Frente Amplio con Errejón e Iglesias, que no me crea que hubieran hecho un movimiento para ir con sus propias siglas a un mes de las elecciones si Más País no hubiera aparecido, que no me crea que no usan su presencia para debilitar el liderazgo del partido al que pertenecen. Importa el qué, el cómo y el cuándo. El momento y las formas han enseñado las vergüenzas de quien lo propone. Usar su presencia en el panorama político para hacer cuña en la quiebra de lealtades que sufre el liderazgo que no comparten es desleal, por ser amable. No tiene que ver con ideas o estrategias, ni ideario ni doctrina, es algo mucho más mundano.

Si eres militante, si has decidido ser militante de una organización, toca cerrar filas cuando existe una campaña de acoso y derribo a tu partido que, acertada o equivocadamente, lo único que ha hecho es defender su estrategia y no ceder ante el trágala del socioliberalismo. Lo contrario es ser el tonto útil de una burguesía que ha demostrado mucho interés en quitarse de encima a los de Pablo Iglesias. Aunque solo sea por eso. Por no ser un instrumento al servicio del enemigo de clase tocaba ser leal, que no acrítico, a la organización. Porque no es tuya. Es de sus votantes y de la ciudadanía a la que aspira a servir.

Intentar dinamitar una formación con la que compartías espacio y objetivos a solo un mes de los próximos comicios por no estar de acuerdo con una estrategia que nadie se ha atrevido a contestar es un movimiento rastrero. No se puede esperar nada bueno de quien la perpetra. Más País ha decidido presentarse sin deberle ya nada a Unidas Podemos porque hace tiempo que decidieron seguir su camino. Es una decisión legítima y respetable con una estrategia errática, apresurada e incomprensible, es su decisión, pero es preciso desmarcarse de todas esas piezas que compartían espacio y proyecto con el partido de Pablo Iglesias y ahora se turnan para encontrar espacio en las costillas para clavar puñal. No es una cuestión política, de ideas, o estrategias, es de respeto a las relaciones personales fraternales. Las organizaciones se superan pero cuidando al compañero.

Los movimientos serían justificables si al menos se aspirase a lograr un resultado que permita mejorar la vida de la gente. Pero cuando la única aspiración del grupo al que huyes, o utilizas en el último momento, es conformar grupo parlamentario propio cuando el que repudias tiene 42 diputados es más fácil llegar a la conclusión de que las motivaciones son personales. La triste sensación que queda es que los que han estado silentes, cobardes y agazapados dentro de la organización porque creían que fuera hacía mucho frío han empezado a buscar refugio y calor cuando han visto otra opción que les aporte un futuro personal sin importarles la fidelidad a un proyecto colectivo. Y no importa qué partido consideres más idóneo, con cuál te sientes más identificado o cuál crees que tiene mejor estrategia. En el barrio se aprende a que cuando vienen de fuera a por los tuyos, entrelazas los brazos, plantas los pies y muerdes al que toque al de al lado.