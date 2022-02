¿Qué es?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte -más conocido como la OTAN- es una alianza de países de Europa y Norteamérica creada en 1949 que tiene como propósito garantizar la libertad y seguridad de los miembros a través de soluciones políticas y medios militares.

Según la página oficial de la organización, "constituye un enlace único entre estos dos continentes que les permite consultar y cooperar en el campo de la defensa y la seguridad y realizar juntos operaciones multinacionales para gestionar una crisis".

Uno de los puntos fundamentales de esta alianza se basa en el principio de defensa colectiva, tal y como se recoge en el Artículo 5 del Tratado de Washington. Esto significa que el ataque contra uno de los miembros de la organización es considerado un ataque para todos los aliados.

¿Cómo se fundó?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó mediante la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. En ese pacto, países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) acordaron defenderse mutuamente en caso de que algún país externo atacara a alguno de los miembros.

Así, y en base a la Carta de Naciones Unidas que reconoce el derecho de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado, se creó esta alianza. Esto vincula la defensa de América del Norte con algunos de los países de Europa Occidental, explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

¿Por qué se creó la OTAN?

Después de la II Guerra Mundial, las principales potencias mundiales quisieron dar con un plan para que los conflictos que estallaron en la primera mitad del siglo XX no volvieran a tener lugar. Uno de ellos fue la Declaración de los Derechos Humanos en 1948.

No obstante, se entendía que esto no era suficiente para garantizar que estos acontecimientos no volvieran a ocurrir, según el Comité Español de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Principalmente porque la enemistad entre las dos grandes potencias (la Unión Soviética y Estados Unidos) era cada vez más obvia.

Los países del bloque occidental estaban muy preocupados por los planes expansionistas de la Unión Soviética, que defendía un modelo económico, político y social basado en el comunismo. Por lo tanto, Acnur confirma que para posicionarse en contra de este sistema y protegerse de posibles ataques militares, los aliados de EEUU formalizaron el acuerdo que oficializó la OTAN en 1949.

Miembros de la OTAN

La organización se creó en base al acuerdo de 12 países, pero hoy en día son 30 las naciones que forman esta alianza; 28 pertenecen al continente europeo y dos al americano (Estados Unidos y Canadá). Este es el listado de todos los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su fecha de ingreso.

Albania (2009)

Alemania (1955)

Bélgica (1949)

Bulgaria (2004)

Canadá (1949)

Croacia (2009)

Dinamarca (1949)

Eslovaquia (2004)

Eslovenia (2004)

España (1982)

Estados Unidos (1949)

Estonia (2004)

Francia (1949)

Grecia (1952)

Hungría (1999)

Islandia (1949)

Italia (1949)

Letonia (2004)

Lituania (2004)

Luxemburgo (1949)

Macedonia del Norte (2020)

Montenegro (2017)

Noruega (1949)

Países Bajos (1949)

Polonia (1999)

Portugal (1949)

Reino Unido (1949)

República Checa (1999)

Rumanía (2004)

Turquía (1952)

La organización resalta que está abierta a "cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este Tratado y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte". Para ello, cuentan con un Plan de Acción para la Adhesión, un programa de "asesoramiento, asistencia y apoyo práctico de la OTAN adaptado a las necesidades individuales de los países que desean unirse a la Alianza".

¿Quién manda?

El secretario general de la OTAN, es decir, el presidente del Consejo, es el principal cargo público civil internacional de la alianza. Actualmente el cargo pertenece a Jens Stoltenberg, según lista de control de la OTAN. Él es el responsable de liderar el proceso de consulta y toma de decisiones dentro de la coalición y garantizar que estas se implementen. También es el principal portavoz de la OTAN, dirige al personal internacional de la organización y brinda asesoramiento, orientación y asistencia administrativa a las delegaciones nacionales en la sede central de la OTAN.

¿Dónde está la sede de la OTAN?

La sede central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el centro político y administrativo de la alianza. A día de hoy se encuentra en Haren, en la ciudad de Bruselas (Bélgica). La sede acoge las delegaciones nacionales de los países miembros y el Secretariado y Estado Mayor internacionales.

Base de la OTAN en España

España cuenta con diferentes bases militares en la OTAN, conforme al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Uno de ellos es el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados, situado en Hoyo de Manzanares (Madrid). También alberga el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia), autorizado para cumplir el papel de Cuartel General del Cuerpo de Despliegue Rápido de la Alianza. Además, España contribuye al Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos de la OTAN con la Base Naval de Rota que acoge cuatro Destructores AEGIS norteamericanos.