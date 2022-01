Hay amantes de los perros que deben privarse de su compañía porque tienen alergia. La alergia a los perros se produce por los alérgenos que se encuentran generalmente tanto en el pelo como en su saliva o la piel del animal. Sin embargo, existen algunos perros que producen menos caspa y no expulsan casi nada de pelo.

Si tu alergia es a la proteína presente en la caspa y la piel del animal, es fundamental que no se le caiga demasiado el pelo o que, directamente, no lo tengan. No obstante, aunque son razas de perro ‘hipoalergénicas’, todavía producen una pequeña cantidad de alérgenos y es posible que provoquen alguna reacción. Por ello, y porque cada persona tiene una situación diferente, lo más aconsejable es que consultes con tu médico acerca de tener un perro de entre estas razas.

Razas de perro que no dan alergia

1. Terrier Americano sin pelo.

Quizás nunca te hayas planteado esta opción, pero existen razas que no tienen pelo y, por lo tanto, no producen caspa, como es el caso del American Hairless Terrier. Es un perro muy inteligente, activo y cariñoso, de apariencia elegante y cuerpo atlético. Aunque no es muy conocida, los perros de esta raza son fáciles de adiestrar y muy juguetones.

2. Yorkshire Terrier

Mucho más conocido es el Yorkshire Terrier, gran compañero de quienes viven en pisos. Aunque tiene pelo, no lo pierde y produce muy pocos alérgenos. Eso sí, deberás cepillarlo a diario para evitar que su pelo se enrede y ensucie.

3. Otras razas Terrier

Los Wheatens tienen pelo suave y tampoco desprenden pelaje. Además, son excelentes compañeros de familia. Lo mismo ocurre con los Terrier Kerry Azul, que son buenos compañeros y pierden muy poco pelo. El mayor de los Terriers es el Airedale, ideal también para personas alérgicas. Son protectores y adoran a los niños.

4. Bichón

El Bichón Maltés, el Frisé y el Boloñés son razas de perros que no dan alergia. Son pequeños, pero con personalidades enormes, ideales para familias con niños. Necesitan un cuidado higiénico diario, prestando atención especial a sus ojos y lagrimales, pero son canes muy conocidos e hipoalergénicos.

5. Caniche

Grande o pequeño, el caniche es una gran opción puesto que tienen un pelo bonito que no se cae. Son muy inteligentes, fáciles de entrenar y excelentes compañeros de familia.

6. Labradoodle

Este cruce de Labrador Retrievers y el Caniche estándar comparte las mismas cualidades que sus antepasados y evitan el desprendimiento constante del pelaje.

7. Schnauzer

Por su belleza, es una de las razas más populares. Además, es un perro de fácil adiestramiento ideal para alérgicos. Suelen llevarse bien con niños y adultos, pero necesitan mucha atención y no les gusta estar demasiado tiempo solos en casa.

8. Perros de agua

Los perros de esta raza tienen un pelaje rizado que no se desprende de su piel, por lo que no provocan alergia. Eso sí, debes prestar atención y cepillarlo a menudo con un cepillo específico.

9. Razas chinas hipoalergénicas

El Shih Tzu es un perro cariñoso, activo e inteligente que, con cepillados diarios y cortes de pelo adecuados, no dan alergia ni provocan asma. Los Crestados Chinos apenas tienen cabello y el poco que tienen no lo pierden, por lo que son hipoalergénicos.

10. Galgos: italiano, inglés y afgano

Los dos primeros cuentan con un pelo tan corto que no provoca alergias. El galgo afgano, en cambio, tiene un pelaje largo y fluido, pero se le cae muy poco. Todos ellos destacan por su carácter noble, leal y fiel.

11. Samoyedo

Es un perro muy peludo, puesto que cuenta con dos capas de pelaje. Pero son estas dos capas las que, precisamente, les hacen que no produzcan caspa. Son perros cariñosos, grandes y juguetones.

Si entre todos los anteriores no has encontrado a tu compañero ideal, todavía quedan algunas opciones como el Basenji, el Coton de Tulear, el Perro Peruano sin pelo, el Spaniel de Agua Irlandés, o diferentes tipos de Terrier: Bedlington Terrier, Carin Terrier, Dandie Dimmont Terrier, Sealyham Terrier, Terrier Galés, Terrier Escocés, West Highland White Terrier…