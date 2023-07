El tiempo es oro (y señales). El día tiene 24 horas y seguramente a lo largo de ellas miras más de una vez qué hora es. Pero ¿qué pasa cuando miramos el reloj y tanto la hora como los minutos marcan el mismo número? Para muchos este hecho será solo una mera coincidencia, para otros, una casualidad llena de significado que cobra el nombre de "horas espejo".

Esta creencia se sustenta en la teoría de la sincronicidad de Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo de finales del siglo XIX y principios del XX, la cual explica "una relatividad entre el tiempo y el espacio gracias a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera causal". Cuando dos o más hechos se desarrollan de forma simultánea no es fruto de la coincidencia, según esta teoría, sino un cúmulo de señales que condicionan a la persona para tomar una decisión u otra. Esto explicaría por qué se relacionande forma directa las "horas espejo" con la idea de "sincronicidad".

Las misteriosas horas espejo son todas aquellas en las que se repiten dos números antes y después de los dos puntos en un reloj digital, es decir, 10:10, 02:02, 22:22... Según las creencias en numerología y astrología, todas estas horas puntas tienen un significado relacionado con lo sobrenatural y lo esotérico. Un día tiene 24 horas espejo, siendo la primera a las 00:00 y la última a las 23:23, y todas ellas están cargadas de un sentido místico y transcendental, según este tipo de creencias.

A cada hora espejo se le atribuye un significado diferente

Detrás de cada hora espejo se esconden unos "poderosos mensajes que el Universo quiere lanzar a la persona que mira el reloj". Todos estos mensajes tienen un significado distinto dependiendo de cuál sea la hora que marque el reloj:

00:00 : Llega el momento de renacer y volver al punto donde todo lo que te perturbaba comenzó. Hay que ponerle punto y final.

01:01 : Alguien está enamorado de ti. Presta atención a tu alrededor porque quizá este más cerca de lo que te imaginas.

02:02 : Te toca enfocarte en ti mismo. Alguien puede estar ocultándote algo.

03:03 : Alrededor de tu entorno alguien puede estar hablando mal de ti, por eso sientes que no hay confianza.

04:04 : Deberías estar más pendiente de tu salud. Ha llegado la hora de cambiar tu exterior e interior.

05:05 : Hay un amor alrededor tuyo el cual te conoce muy bien, debes estar atento y permanecer firme.

06:06 : Resultas imprescindible para esa persona especial, pero debes hacer las paces contigo mismo y reafirmar tu amor propio.

07:07 : El deseo que tanto anhelas se hará realidad.

08:08 : Deberías ser mas cuidadoso con tus cosas y con tu entorno y no ser tan confiado.

09:09 : Deberías tomarte tiempo para ti y no dar todo a quienes te rodean sin olvidarte de ti mismo.

10:10 : Ha llegado el fin de un ciclo. A alguien le gustas por tu forma de ser.

11:11 : Estás pasando por un momento de estrés, por lo que probablemente necesites un respiro.

12:12 : Pide un deseo.

13:13 : Haz un cambio en tu vida, pues los sueños que pediste pueden estar cerca de cumplirse.

14:14 : Aléjate de las cosas que no te suman.

15:15 : Tu expareja aún se acuerda de ti. Podrías empezar de nuevo con ella, o empezar otra historia de amor.

16:16 : Deberías sacar todo lo malo de tu vida para poder empezar de cero.

17:17 : Aunque tengas problemas con tu pareja, también es el momento para dar a conocer tu lado más creativo.

18:18 : En temas de amor estás atravesando momentos de incertidumbre pero ya sabes cuál es la solución.

19:19 : Te vendría bien meditar y tener más paciencia.

20:20 : La persona que te gusta también piensa en ti.

21:21 : Ha llegado tu hora de éxito. Te llegarán buenas noticias pronto.

22:22 : Una persona especial te llamará.

23:23: Un viaje se aproxima. Confía en ti y escúchate.

No obstante, no hay que olvidar que la teoría de las horas espejo se sustenta en la numerología, que es el estudio del supuesto significado oculto de los números, además de esa práctica presuntamente adivinatoria a través de los números. Al igual que el horóscopo, la numerología no tiene ninguna base científica, pese a que, como ocurre con la astrología, es una práctica habitual en muchas culturas. Detrás de la numerología está la atribución de la mala suerte a números como el 13 o la de la buena suerte al 7, por ejemplo. Más allá de lo que digan las horas espejo, máximas como tomarse tiempo para uno mismo o sacar de la vida de uno (o una) las cosas malas pueden ser buenos consejos para cualquier persona, independientemente de su signo del zodiaco o de la hora a la que haya mirado el reloj.