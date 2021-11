Más que nunca las personas afortunadas que cumplen los requisitos para acceder a los viajes del Imserso esperaban su reanudación tras un año y medio suspendidos por la pandemia. Los pensionistas y acompañantes vuelven a disfrutar de las salidas entre octubre de 2021 y junio de 2022. Estos son los pasos a seguir para apuntarse al Imserso y todos los detalles relacionados con los programas de viajes.

Las siglas Imserso significan Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Este instituto creado en 1978 y perteneciente al Gobierno de España se dedica principalmente a gestionar los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social y la administración de las pensiones por invalidez y jubilación.

Una de sus actividades más conocidas es su sistema de turismo social (viajes de vacaciones) y el termalismo social (alojamiento en balnearios) para las personas de la tercera edad. Según explican en su web, el objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, proporcionándoles viajes beneficiosos para la salud a la vez que realizan actividades de ocio y culturales.

Qué es un viaje de Imserso

Un viaje de Imserso es un programa de turismo dedicado especialmente a personas de la tercera edad a unos precios muy económicos. Estos programas se han creadopara fomentar un espacio de ocio y turismo para estas personas. Esta vez los viajes llegan con cambios adaptados para las medidas de seguridad debido al COVID-19 y así ofrecer a todos los viajeros una estancia segura.

Cómo apuntarse al Imserso

Existen varios métodos que facilitan la inscripción para los viajes de Imserso. La principal de todas y, sobre todo, la más recomendable, es la telemática, a través de la Sede Electrónica a la que podrás acceder pinchando aquí. Si es la primera vez que vas a apuntarte, necesitarás darte de alta cumplimentando un formulario.

También existe otra opción: puedes descargar el formulario, cumplimentarlo y consignarlo por correo a la dirección de los Servicios Centrales del Imserso localizados en la Calle Ginzo de Limia, 58 – 28029, Madrid.

El último método de inscripción es el presencial en la sede previamente citada.

No obstante, si ya has estado inscrito en el Imserso no tendrás que volver a hacerlo. Ellos se pondrán en contacto contigo para ofrecerte los nuevos destinos por correo. Eso sí, recuerda notificar tus cambios de domicilio o de contacto si se da el caso. Para actualizar este tipo de información solo hay que acceder a través de Cl@ve y poner el número de referencia que cada usuario encuentra en su carta anual del Imserso.

Requisitos para apuntarse a los viajes Imserso

A). Pueden apuntarse al Imserso las personas residentes en España que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

2. Ser pensionista de viudedad con 55 o más años de edad del sistema de Seguridad Social español.

3. Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años.

4. Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español, con 65 años cumplidos o más años.

B). Españoles residentes en el extranjero siempre que reúnan alguno de los requisitos incluidos en el apartado 1.a). Así, los españoles residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza podrán tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

C). Españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

Requisitos para ser acompañante para los viajes Imserso

En cuanto a los requisitos para ser un acompañante para los viajes Imserso, la condición principal es ser cónyuge, pareja de hecho o mantener una relación estable con el viajero. Si se cumplen estos requisitos entonces no será necesario ni que sean pensionistas/jubilados, ni que tengan la edad requerida, ni ser beneficiarios de la seguridad social para poder viajar con ellos.

Asimismo, podrán ir acompañadas de los/las hijos/as con discapacidad, en grado igual o superior al 45%, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

En todo caso, las personas usuarias de plazas y sus acompañantes deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Destinos, precios y plazos de inscripción viajes Imserso 2021

Los destinos programados son los siguientes:

A) Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia con transporte incluido

- Alojamiento de 10 días, 9 noches y su precio de 269,83 €

- Alojamiento de 8 días y 7 noches, por 212,96 €

B) Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia sin transporte

- Alojamiento de 10 días y 9 noches por 235,95 €

- Alojamiento de 8 días y 7 noches por 196,02 €

C) Zona costera insular: Canarias e Illes Baleares con transporte incluido

- Alojamiento de 10 días y 9 noches por 308,37 €

- Alojamiento de 8 días y 7 noches por 248,96 €

D) Zona costera insular: Canarias e Illes Baleares sin transporte

- Alojamiento de 10 días y 9 noches por 236,07 €

- Alojamiento de 8 días y 7 noches por 195,78 €

E) Turismo Interior:

- Circuitos culturales 6 días y 5 noches por 272,71 €

- T. naturaleza 5 días y 4 noches por 266,81 €

- Capitales de provincia: 4 días y 3 noches por 115,98 €

- Ceuta o Melilla 5 días 4 noches por 266,81 €

Estos precios incluyen:

• Alojamiento: habitación doble a compartir. Si la persona beneficiaria desea habitación de uso individual, se incluirá el siguiente suplemento por noche:

o 20 € C.A. Illes Balears y zona costera peninsular.

o 23 € C.A. Canarias

o 25 € turismo interior.

• Pensión completa, excepto en viajes a capitales de provincia que el régimen es de media pensión.

• Transporte, salvo en las modalidades en las que no está incluido expresamente y en viajes a capitales de provincia.

• Turnos de Navidad y Fin de Año: incluye un suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala (cenas de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

Las fechas de inscripción de las nuevas solicitudes son del 1 al 30 de julio de 2021, último día inclusive. Este año el Gobierno tiene disponibles 816.029 plazas y se ha previsto que los primeros viajes comenzarán en octubre. En cuanto al límite de viajes al año, no existe ningún límite, se puede hacer más de uno, pero todo depende del número de plazas que haya disponibles y si se aprueba tu plaza tras recibir tu solicitud.

Cómo solicitar la devolución de los viajes del Imserso

En cuanto a las devoluciones, si en cualquier caso ha surgido cualquier imprevisto o no tienes ganas de viajar, pero ya te has inscrito y pagado, entonces tienes el derecho de solicitar un reembolso y cancelar el viaje.

Lo puedes hacer mediante la página web:www.mundiplan.es entrando a tu reserva al identificarte con el DNI y el número de referencia que previamente ha sido reflejado en la parte de arriba de la carta de acreditación que se te ha mandado por correo. En un apartado, hay una sección en la que se ha facilitado un formulario para rellenar con todos los datos necesarios que solicitan para realizar su reembolso correctamente.

Programa de Termalismo del Imserso

Otra opción muy interesante es el programa de termalismo. Se trata de una subvención en un balneario seleccionado con fines de mejora de tu salud y bienestar. El programa de termalismo tiene dos categorías para este año:

A) 12 días y 11 noches (10 días de tratamiento).

B) 10 días y 9 noches (8 días de tratamiento).

Este programa incluye la estancia arriba reflejada, pensión completa, un seguimiento médico del tratamiento en el balneario, actividades de ocio gratuitas que ofrece el propio balneario y los tratamientos básicos termales, basándose en los reconocimientos y estudios médicos que le realizarán nada más llegar para así adaptarse a todas tus necesidades.

Cómo contactar con el Imserso

Para cualquier tipo de información adicional, puedes ponerte en contacto llamando al +34 912 667 713 y podrán atenderte con cualquier duda y facilitarte toda la información necesaria y relacionada con este programa, sus plazos de inscripción, requerimientos, etc. También puedes mandar un correo a buzon@imserso.es.