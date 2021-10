Las avispas son poco queridas, pero su papel es importante. Se encargan de polinizar y de regular plagas de los cultivos y de insectos que también afectan a los humanos así que acabar con ellas no es para nada buena idea. Son vitales, como las abejas, pero las tememos más por la mala fama de su veneno. No obstante, recuerda que la principal razón por la que las avispas pican a los humanos es porque se sienten amenazadas.

Los insectos que de manera más común identificamos como "avispas" son las avispas sociales. Las avispas sociales (llamadas avispas amarillas en algunos lugares) viven en colonias formadas por cientos o miles de obreras más o menos estériles y su madre, la reina que pone huevos, de un tamaño mucho mayor.

Puede que no sepas que el puñado de especies que viven en colonias y construyen nidos es solo una pequeña fracción de la diversidad total de avispas. La mayoría de las avispas son solitarias, algunas son diminutas (algunas especies son prácticamente microscópicas), ninguna nos molesta y casi todas pasan desapercibidas.

Ahora bien, qué hacemos con las que son demasiado 'sociales' y van donde no han sido invitadas. ¿Cómo echamos a las avispas que intentan comer de nuestro plato y arruinar la cena familiar en la terraza? Vamos a verlo.

¿Qué atrae a las avispas a tu casa?

Quizás te preguntas por qué van tantas avispas a tu casa, por qué esa fijación con tu familia. En realidad, no es contigo, claro, sino con lo que tu ambiente le ofrece a este insecto que come de todo. Durante los meses fríos, las avispas hembra hibernan y pueden que lo hayan hecho alguna pequeña grieta en el exterior de tu casa. En los meses más cálidos emergen para buscar comida. Los restos de comida, la comida dulce, poder acceder a un refugio seguro, disponibilidad de insectos y flores son algunos de los elementos más atrayentes para las avispas.

Trucos para ahuyentar avispas

Al igual que con las abejas, puedes utilizar una mezcla de repelentes y atrayentes para alejar a las avispas.

1. Plantas: hay diversas plantas cuyo olor molesta mucho a las avispas. Pueden ser plantas como la menta verde, el tomillo, la citronela, el eucalipto y el ajenjo se consideran repelentes naturales eficaces.

Además, también puedes utilizar mezclas de aceites esenciales en casa para mantener alejadas a las avispas. Por ejemplo puede poner aceite esencial de clavo, hierba de limón, meta o aceite esencial de geranio en almohadillas en bolas de algodón repartidas por diferentes zonas de tu casa.

2. A las avispas no les gusta nada el vinagre. Interpretan que debe tratarse de un alimento podrido. Puedes utilizarlo para hacer una trampa para las avispas. Mezcla vinagre de manzana, jabón para lavar platos y agua endulzada en un cuenco. Una vez que la avispa caiga en la trampa, ya no podrá salir del bol. Ahora bien, si solo quieres mantener alejadas a las avispas, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua y rocía sobre las avispas voladoras.

3. Volviendo a los aceites esenciales, también puedes crear con ellos un spray repelente de avispas. En una taza de agua, añade cinco gotas de los aceites esenciales mencionados antes y empieza a rociar.

4. No uses productos con fragancias dulces como perfumes, cremas hidratantes perfumadas, etc. Eso atrae a las avispas como el néctar de las flores.

5. Otro aroma que rechazan las avispas es la acidez que produce el pepino. Córtalo y espárcelo en por varias zonas de su la casa. Si quieres tener mejores resultados en interiores, coloca el pepino en una sartén o plato de aluminio. Al mezclarse con el aluminio, el pepino produce una reacción química indeseable para las avispas.

No obstante, ten en cuenta que, aunque el pepino es un buen elemento disuasorio contra las avispas, puede atraer a otros insectos como moscas y abejas, sobre todo cuando empieza a pudrirse.

6. Al igual que a las cucarachas, a las avispas no les gusta el laurel. Por eso, las hojas secas y molidas sirven como repelente. Muele las hojas de laurel y espárcelas por las zonas donde las avispas suelen estar cerca de tu casa. Además de moler las hojas de laurel, puedes esparcirlas por toda tu zona.

7. Otro truco para repeler a las avispas es hacerles creer que ya hay otra colonia de avispas cerca. Como insectos territoriales, atacarán a otras colonias de avispas que intenten invadir su territorio. Y como tal, estos insectos se acercarán a nuevas propiedades y áreas con precaución si notan que hay otro nido que no es el suyo. Puedes comprar un nido falso y estar tranquilo porque lo normal es que las avispas no construyan otro que esté a menos de 60 metros. Para hacer uno solo tienes que desmenuzar un poco de papel de periódico viejo en forma de bolas, meterlas en bolsas de plástico de la compra y atarlas para cerrarlas. Mete las bolsas en bolsas de papel del tamaño de un almuerzo y cuélgalas en las esquinas y otros lugares donde las avispas puedan anidar en tu jardín.

8. Trampa de agua y azúcar. Estas trampas funcionan atrayendo a las avispas para que vuelen dentro de un recipiente que ofrece una golosina tentadora como el agua azucarada, pero no son capaces de escapar una vez que hacen su entrada. Corta la parte superior de una botella de dos litros e invirtiéndola en el fondo. Una vez que las avispas entran en la botella no pueden averiguar cómo salir, por lo que quedan atrapadas y mueren.

Si nada de esto acaba de funcionar, debes plantearte otra serie de medidas y precauciones.

1. Mantén el patio limpio: poda los arbustos, las malas hierbas y otras plantas altas. Recuerda que las avispas se instalan en lugares donde se sienten seguras. Exponer su posible lugar de anidación oculto es una excelente prevención.

2. Cubre bien todos los residuos. Los cubos de basura, por ejemplo, deben tener tapa.

3. Una de las medidas preventivas más es parchear los agujeros y sellar las grietas. A las avispas les encanta construir sus nidos en lugares ocultos, por lo que esos agujeros podrían servirles de camino hacia el interior de su casa.

4. Puede parecer una tontería, pero las abejas y las avispas se sienten muy atraídas por los colores brillantes. Decorar el porche con colores brillantes no es aconsejable, sobre todo si hay avistamientos de avispas cerca de su casa. Evita las flores amarillas y blancas y opta por las rojas, un color que las avispas no ves porque son daltónicas cuando intentan percibir el color rojo.

Y un último consejo: nunca le des un golpe a una avispa. Nunca. Lo último que querrás es que un enjambre de avispas se dirija hacia ti. Incluso si te escondes en el interior de una casa, las avispas no se irán a menos que te piquen. Así que no golpees a una avispa porque incluso las avispas muertas emiten feromonas que alertan a las demás avispas de los alrededores. Se pondrán en modo de venganza, lo que solo empeorará las cosas para ti.