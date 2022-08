Sanidad ha confirmado el jueves 4 de julio las dos primeras muertes en España por la extraña enfermedad de hepatitis infantil. De esta manera se suman a las más de 22 muertes en todo el mundo que ha calculado la OMS hasta el 8 de julio. Esta rara enfermedad que comenzó a expandirse el 5 de abril en Escocia y que ya acumula 1.010 casos extraña al mundo científico y se intenta buscar una causa.

Este brote de hepatitis es algo fuera de lo común puesto que, de acuerdo con los datos aportados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la enfermedad está afectando sobre todo a los niños de entre uno y seis años. Están padeciendo de hepatitis entendida como inflamación del hígado y no el virus que conocemos mayormente que puede ser hepatitis A, B, C, D o E.

Por ahora no se sabe a ciencia cierta el origen de esta enfermedad, algo que en realidad no es tan raro. Según la CDC se estima que se desconoce la causa de 30-50% de los casos de hepatitis en niños. Aun así, en estos momentos varios países e instituciones se encuentran investigando lo que está sucediendo. Todavía no hay una respuesta definitiva, pero parece que la causa apunta hacia los adenovirus; este es un tipo de virus muy común y que la mayoría de nosotros contrae desde pequeños. Es el causante en muchas ocasiones del resfriado y en casos raros también puede provocar problemas estomacales severos.

Síntomas

El 'World Economic Forum' recogió que los síntomas de esta hepatitis pueden ser:

Dolor muscular y articular

Temperatura elevada

Sentirse y estar enfermo

Sentirse inusualmente cansado todo el tiempo

Sensación general de malestar

Pérdida de apetito

Dolor de barriga

Orina oscura

Heces pálidas y de color gris

Picor en la piel

Coloración amarilla de los ojos y la piel (ictericia)

Posibles causas

Varios estudios alrededor del mundo parecen señalar a los adenovirus como la posible causa. La Universidad de Glasgow en Escocia y UCL Great Ormond Street Institute of Child Health en Londres encontraron una amplia presencia de este virus (la variante HAdV C y F fue encontrada en seis de los nueve infectados) o virus del herpes (HHV6B en tres de nueve casos).

La profesora Emma Thompson, autora del estudio escoses, le contó a 'Medical News Today' que sospecha que “podría tratarse de un fenómeno 'multigolpe'. Los niños pueden tener la susceptibilidad subyacente y haber estado expuestos tanto al HAdV como al adenovirus por primera vez, mientras que la mayoría de los adultos ya habrán estado expuestos a estos virus (posiblemente uno a la vez).

El 'World Economic Forum' especuló sobre el motivo por el que los niños puedan estar experimentando una mayor susceptibilidad. Señalan que puede ser debido al aislamiento que provocó el COVID-19. La mayoría nos exponemos al adenovirus y otras enfermedades a temprana edad, pero esta generación puede haberse saltado este paso. También especulan que los colegios y las enfermerías de estos pueden no estar equipados para tratar ciertos adenovirus a tiempo.

La CDC por su parte también está investigando la situación, pero en su caso se enfocan en Alabama, Estados Unidos. Allí también encontraron una presencia de adenovirus pero del tipo F41. Por ende, descartaron causas como el virus que causa COVID-19, las bacterias, la hepatitis autoinmune o la enfermedad de Wilson.

Sin embargo, no se ha publicado ningún estadio que señale a los adenovirus porque las muestras son muy pequeñas y hace falta que sea revisado por terceros. Por ende, tiene que encontrarse los mismos resultados en otras investigaciones del mundo. La OMS por ahora no lo señala como causa por estas razones y porque, por ejemplo, el adenovirus fue detectado en 52% de los casos europeos, pero en Japón solo en el 9%.

Prevención

La OMS aconseja:

Realizar una higiene de manos frecuente, utilizando agua y jabón o un gel de manos a base de alcohol

Evitar los espacios concurridos y mantener la distancia con los demás

Asegurar una buena ventilación cuando se está en el interior

Llevar una mascarilla bien ajustada que cubra la boca y la nariz cuando proceda

Cubrirse al toser y estornudar

Utilizar agua segura para beber

Siguiendo las cinco claves para una alimentación más segura: (1) mantener la limpieza; (2) separar lo crudo de lo cocinado; (3) cocinar bien; (4) mantener los alimentos a temperaturas seguras; y (5) utilizar agua y materias primas seguras. Limpiar regularmente las superficies que se tocan con frecuencia

Permanecer en casa cuando no se está bien y buscar atención médica

Mientras no se sepa con seguridad la causa, lo mejor es cuidar de los más pequeños siguiendo estas instrucciones básicas. Después de todo, según recoge el informe de Sanidad publicado este jueves, entre los 46 casos detectados en España se han tenido que realizar tres trasplantes de hígado. Se trata de una niña de 3 años residente en Aragón con buena evolución clínica, un niño de 6 años de Murcia y un bebé de 15 meses en Andalucía.