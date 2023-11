Poco a poco está dejando de ser una enfermedad tabú, pero la endometriosis sigue siendo aún desconocida por muchas personas, incluso por los propios médicos y profesionales que muchas veces no saben cómo abordar esta enfermedad que afecta al 10% de las mujeres. En España, unas 2 millones de mujeres padecen endometriosis .

De este modo, desde la Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado una guía para concienciar a los profesionales y optimizar la atención que reciben las pacientes: "Pautas de Actuación y Seguimiento" (PAS) , guía que va acompañada de un curso de un año de duración al que puede inscribirse cualquier profesional sanitario con el que se busca mejorar su información y formación y reducir la carga de esta enfermedad en la vida de las mujeres.

Porque a pesar a su altísima prevalencia, "el abordaje de la endometriosis en todo el mundo es malo", asegura el Dr. Francisco Carmona, coordinador del PAS y jefe de servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona.

Aunque también es cierto que en España "no estamos especialmente mal", asiente el doctor quien también es profesor titular de la Universidad de Barcelona. Es verdad -explica el profesional- que se podrían hacer más cosas desde el punto de vista oficial, pero ya se han hecho algunas importantes, tales como incluir las bajas por esta enfermedad en la Ley del aborto.

Qué es la endometriosis y cuáles son sus síntomas

La endometriosis es una "enfermedad ginecologica, crónica e inflamatoria que consiste en que parte del endometrio ( un tejido que se encuentra en la capa más interna del útero) se sale o se desplaza fuera del útero, que es su sitio. Ese tejido que sale fuera, presentando los llamados 'focos de endometriosis', puede distribuirse en diferentes zonas y profundidad", tal como explicaba la ginecóloga Miriam Al Adib, en Así se trata la endometriosis, una enfermedad sin cura.

Los síntomas son fundamentalmente el dolor de regla, y es que no, la regla no tiene que doler, algo que muchas mujeres, incluido los profesionales, hemos interiorizado. Y no, la regla no debe doler o mejor dicho, no debe doler demasiado. Si una chica tiene dolor frecuente en sus reglas es importante consultar.

Pero también se asocia a otros síntomas como fatiga o anomalías autoinmunes, además de dolor lumbar, disuria (dolor o molestia al orinar) y dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) pero, aún así las mujeres tardan hasta 7 años de media en tener un diagnóstico y les llega cuando ya han visitado a 3 ginecólogos", comenta por su parte María Pérez, responsable del área de dolor de Viatris España.

A todo ello se suman los costes económicos y sociales, equiparables a los que causa la enfermedad de Crohn o la diabetes, entre 10 y 12.000 millones al año. Más "astronómica" aún es la factura social, ya que las pacientes pierden una media de 10,8 horas de trabajo a la semana, lo que se traduce en unos 228 euros semanales. Y aún así "las niñas siguen silenciando sus síntomas", finaliza Pérez.